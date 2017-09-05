Нижний Тагил возьмут в кольцо
Новой автодороги.
Новой автодороги.
Вокруг Нижнего Тагила в ближайшие годы появится своя кольцевая дорога. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном 4 сентября на региональном
Проект межевания территории разработан Липецким
Строительство будет вестись в пять этапов. На первых двух будут построены две развязки: на южном подъезде автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» и на примыкании к автомобильной дороге «Нижний Тагил — Нижняя Салда».
Затем строители примутся за строительство дороги на участке между южным подъездом к Нижнему Тагилу и подъездом к поселку Зональный. На завершающих этапах планируется замкнуть кольцо между поселком Зональный, базой отдыха «Соловьиная» и автодорогой «Нижний