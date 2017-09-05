Нижний Тагил возьмут в кольцо

Источник: УралИнформБюро

Вокруг Нижнего Тагила в ближайшие годы появится своя кольцевая дорога. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном 4 сентября на региональном интернет-портале правовой информации, сообщает «Уралиформбюро».

Проект межевания территории разработан Липецким инженерно-техническим центром. Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части до 7 метров.

Строительство будет вестись в пять этапов. На первых двух будут построены две развязки: на южном подъезде автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» и на примыкании к автомобильной дороге «Нижний Тагил — Нижняя Салда».