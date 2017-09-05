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14:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Нижний Тагил возьмут в кольцо

Новой автодороги.

Источник: УралИнформБюро

Вокруг Нижнего Тагила в ближайшие годы появится своя кольцевая дорога. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном 4 сентября на региональном интернет-портале правовой информации, сообщает «Уралиформбюро».

Проект межевания территории разработан Липецким инженерно-техническим центром. Согласно проектной документации, это будет двухполосная магистраль с шириной проезжей части до 7 метров.

Строительство будет вестись в пять этапов. На первых двух будут построены две развязки: на южном подъезде автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» и на примыкании к автомобильной дороге «Нижний Тагил — Нижняя Салда».

Затем строители примутся за строительство дороги на участке между южным подъездом к Нижнему Тагилу и подъездом к поселку Зональный. На завершающих этапах планируется замкнуть кольцо между поселком Зональный, базой отдыха «Соловьиная» и автодорогой «Нижний Тагил-Нижняя Салда».

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