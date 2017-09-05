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14:28 (мск), источник: СуперОмск

Омские власти заявили о новом очаге свиной чумы в регионе

В Омской области обнаружили еще один очаг африканской чумы свиней, ставший уже 29-м по счету.

Расположился он в хозяйстве И. А. Малютиной в поселке Большаковка Любинского района. Накануне, 4 сентября, в подворье, где содержалось восемь свиней в возрасте 5−7 месяцев, произошел падеж животных. Наличие вируса было подтверждено лабораторно, сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Таким образом, из-за очага в Большаковке в первую угрожаемую зону попадали деревни Большемогильное, Маломогильное, Субботинка, Владимировка и Капустино, где будут изъяты и уничтожены все свиньи.

В целом менее чем за два месяца в Омской области было зафиксировано 29 очагов свиной чумы в 11 районах и в Омске. Всего за этот период было ликвидировано 14 тысяч 248 свиней, часть фермеров получили денежные компенсации за изъятых свиней, взамен которых им предлагают купить по льготной цене купить птиц, бычков и телок.

При этом многие сельчане отрицают существование чумы и отказываются соблюдать профилактические меры во избежание распространения вируса, за что облагаются штрафами.

Эксперты же находят, что чума стала средством борьбы крупных свиноводческих корпораций.

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