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16:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Установить новые остановки в Волгограде пожелала лишь одна фирма

В Волгограде не нашлось желающих составить конкуренцию компании ООО «АльянсСтройКом» и заняться установкой современных остановочных павильонов на улицах города. Эта фирма, оказавшаяся единственной, кто подал заявку на участие в электронном аукционе, и стала победителем — с ней будет заключён муниципальный контракт, передаёт 5 сентября ИА REGNUM со ссылкой на итоги конкурса.

Всего планируется обустроить 86 остановочных площадок. Они расположены на пяти городских магистралях в четырех районах Волгограда. Так, обновятся остановки на проспектах имени Ленина и Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

Павильоны будут изготовлены из металла и закаленного ударопрочного стекла. Ждать общественный транспорт волгоградцы смогут, сидя на гранитных скамьях с удобными деревянным сидениями. Также предусмотрены и современные урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и электронными информационными табло.

Долгожданные остановочные павильоны появятся в Волгограде к началу ноября. Именно такие сроки прописаны в контракте. Напомним, сносить павильоны на городских остановках начали еще в середине июня. Это вызвало неподдельное возмущение горожан. Особенно актуально это в летний зной, когда от палящего солнца в ожидании автобуса или троллейбуса солнца негде спрятаться.

«На некоторых городских остановках общественного транспорта снесли остановочные павильоны. Интересно, чиновник, который подписывал этот приказ, в жару, в полдень, когда температурный столбик поднимается до пятидесяти градусов, а то и выше, стоял на такой остановке? Или нет? А еще с ребенком, лет так до десяти? Тени рядом нет. И это забота, о гражданах города? Или те, кто принимает такие решения, на общественном транспорте не ездят? А последствий, принятых решений, не понимают. Сегодня снес, завтра поставил, вот забота», — написал один из пользователей в соцсети.

Тогда не многие волгоградцы всерьез восприняли обещания о том, что остановочные павильоны появятся совсем скоро. Ждать придётся ещё как минимум пару месяцев. Добавим, что в ходе реконструкции 43 остановочные площадки, расположенные на магистральных улицах, где проходит наибольшее количество маршрутов общественного транспорта, также замостят тактильной плиткой.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на установку современных остановочных павильонов и реконструкцию посадочных площадок в Волгограде был объявлен в июле 2017 года. На эти цели планируется потратить более 60,1 млн рублей.

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