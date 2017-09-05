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15:15 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области за два года достроят 12 проблемных домов

В следующем году в строительство домов обманутых дольщиков будут вложены бюджетные средства.

В правительстве Омской области прошло заседание межведомственной комиссии по проблемам обманутых дольщиков. До конца года в региональном кабинете министров рассчитывают ввести в эксплуатацию четыре объекта, находящихся в высокой степени готовности. Это дома на улицах Мишина, Куйбышева, Космическом проспекте и пересечении 2-ой Дачной и Волховстроя. Квартиры в этих домах ждут 450 дольщиков.

В региональном Минстрое рассчитывают до конца 2019 года завершить все недострои. Так, в 2018 году к сдаче планируются семь проблемных домов. Губернатор Виктор Назаров дал поручение к 15 сентября проработать и представить правовой механизм, по которому на достройку проблемных объектов будут выделятся бюджетные средства.

«Как бы ни было трудно, как бы ни были ограничены наши возможности в рамках законодательства и бюджета, мы будем помогать людям… В этом году на федеральном уровне внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, ужесточающие требования к организациям, которые могут принимать деньги дольщиков. Мы этого ждали. Это позволит контролировать рынок и защищать людей, которые покупают квартиры в строящихся домах», — заявил Назаров.

Общественник Андрей Ткачук, содействующий в решении проблем дома на Мишина, в разговоре с «СуперОмском» отметил, что с помощью найденных механизмов за два года удастся изменить ситуацию.

«Так и должны решаться проблемы дольщиков. Ведь пострадали в том числе и от действий сотрудников государственного фонда “Жилище”. Рад, что региональный Минстрой нашел выход из сложившейся ситуации. Уверен, что на улице Мишина удастся построить не только пару домов, но и в ближайшие два года построить все объекты. Это подтверждает недавний рабочий визит губернатора на Московку», — сказал Андрей Ткачук.

Также прорабатывается механизм привлечения инвесторов на замороженные объекты жилищного строительства. Минстроем разработан законопроект, предусматривающий предоставление инвестору в аренду без торгов земельных участков для строительства многоквартирных домов при условии передачи не менее 10% построенного жилья пострадавшим дольщикам.

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