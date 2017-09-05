Факты контрабанды угля на 38 млн рублей выявлены на Дону
Факты контрабанды угля на сумму 38 млн рублей выявлен в Ростовской области, сообщает
Факты контрабанды угля на сумму 38 млн рублей выявлен в Ростовской области, сообщает
«Пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей контрабандное перемещение из России в Польшу каменного
Установлено, что при декларировании экспортировавшегося из Ростовской области в Польшу угля в качестве производителей заявляли фирмы, которые, как показала проверка, не имеют лицензий и разрешений на добычу, производство и переработку полезных ископаемых, использование взрывопожароопасных объектов, а также на проведение горных работ и др.
Согласно Таможенному кодексу, предоставление недостоверных сведений при декларировании приравнивается к контрабанде.
В настоящее время в отношении подозреваемых в преступной деятельности возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанды стратегически важных ресурсов). Дела переданы по подследственности в Управление на транспорте МВД России по СКФО.