Факты контрабанды угля на 38 млн рублей выявлены на Дону

«Пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей контрабандное перемещение из России в Польшу каменного угля-антрацита общим весом около 7 тыс. тонн стоимостью 38 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Установлено, что при декларировании экспортировавшегося из Ростовской области в Польшу угля в качестве производителей заявляли фирмы, которые, как показала проверка, не имеют лицензий и разрешений на добычу, производство и переработку полезных ископаемых, использование взрывопожароопасных объектов, а также на проведение горных работ и др.

Согласно Таможенному кодексу, предоставление недостоверных сведений при декларировании приравнивается к контрабанде.