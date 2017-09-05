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15:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факты контрабанды угля на 38 млн рублей выявлены на Дону

Факты контрабанды угля на сумму 38 млн рублей выявлен в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«Пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей контрабандное перемещение из России в Польшу каменного угля-антрацита общим весом около 7 тыс. тонн стоимостью 38 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Установлено, что при декларировании экспортировавшегося из Ростовской области в Польшу угля в качестве производителей заявляли фирмы, которые, как показала проверка, не имеют лицензий и разрешений на добычу, производство и переработку полезных ископаемых, использование взрывопожароопасных объектов, а также на проведение горных работ и др.

Согласно Таможенному кодексу, предоставление недостоверных сведений при декларировании приравнивается к контрабанде.

В настоящее время в отношении подозреваемых в преступной деятельности возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанды стратегически важных ресурсов). Дела переданы по подследственности в Управление на транспорте МВД России по СКФО.

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