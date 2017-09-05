В Молдове подорожают бензин и дизтопливо
Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее, которые будут действовать ближайшие 2 недели с 6 сентября по 19 сентября 2017 года.
Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее, которые будут действовать ближайшие 2 недели с 6 сентября по 19 сентября 2017 года.
Так, максимальная розничная цена бензина Premium-95 составит17,40 лея за литр, а дизельного топлива14,75 лея за литр.
НАРЭ устанавливает максимальные цены на бензин и дизельное топливо каждые две недели. Что касается сжиженного газа, его стоимость устанавливают сами операторы рынка.