Открыто движение по новому участку трассы Пермь-Екатеринбург

Реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург сейчас самая глобальная дорожная стройка в Пермском крае. Участок от Бершети до Кукуштана (33−47 км) дорожники начали реконструировать летом 2014 года. Сейчас тут открыта шестиполосная освещенная магистраль с барьером для разделения встречных транспортных потоков, со стоянками для большегрузного транспорта. Максимальная разрешенная скорость передвижения по новой дороге — 110 км/ч.



Теперь строители займутся одним из самых проблемных участков трассы — Кояново-Лобаново. Возможно, его откроют уже в следующем году, а пока задача краевых властей — добиться финансирования реконструкции участка от Кукуштана до Кунгура.



Реконструкция федеральной трассы продолжается. В рамках ремонта автотрассы планируется возвести еще порядка 102 км дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка.