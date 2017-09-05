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15:24 (мск), источник: Новости Перми

Открыто движение по новому участку трассы Пермь-Екатеринбург

Новый участок федеральной дороги Р-242 «Пермь-Екатеринбург» от Бершети до Кукуштана (33−47 км) сдан в эксплуатацию раньше срока. Стоимость реконструкции этих 14 километров дороги составляет более 6,4 млрд. рублей.

Реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург сейчас самая глобальная дорожная стройка в Пермском крае. Участок от Бершети до Кукуштана (33−47 км) дорожники начали реконструировать летом 2014 года. Сейчас тут открыта шестиполосная освещенная магистраль с барьером для разделения встречных транспортных потоков, со стоянками для большегрузного транспорта. Максимальная разрешенная скорость передвижения по новой дороге — 110 км/ч.

Теперь строители займутся одним из самых проблемных участков трассы — Кояново-Лобаново. Возможно, его откроют уже в следующем году, а пока задача краевых властей — добиться финансирования реконструкции участка от Кукуштана до Кунгура.

Реконструкция федеральной трассы продолжается. В рамках ремонта автотрассы планируется возвести еще порядка 102 км дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка.

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