Россельхознадзор прогнозирует обострение АЧС в ноябре в Омской области

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), согласно прогнозу Россельхознадзора, может обостриться в середине ноября в Омской области, сообщил во вторник заместитель руководителя ведомства Николай Власов.

«Судя по всему, болезнь была занесена в регион в середине мая. В течение двух месяцев АЧС присутствовала нераспознанной. Многое зависит от начала зимы, но мы прогнозируем обострение в середине ноября», — сказал Власов на совещании с полпредом президента РФ в СФО.

По его словам, на первом месте по риску переноса АЧС — Новосибирская область, затем Томская область, Алтайский и Красноярский края. «Если в Омской области не будут ликвидированы свиньи в личных подсобных хозяйствах и кабаны в лесах, то возникнет очаг стационарного благополучия. Свиноводство в соседних регионах станет невозможным», — добавил он.

Власов добавил, что особый риск для распространения АЧС представляют подсобные хозяйства ФСИН, так как заключенные получают посылки из разных регионов страны. АЧС в исправительной колонии № 8 в Омской области была зарегистрирована в конце августа. Из-за этого будет уничтожено поголовье свиней в колониях № 3, № 7 и № 8, поселке Омском, деревне Ракитинка и на части территории Советского округа города Омска.

Читайте также Омские власти заявили о новом очаге свиной чумы в регионе

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского и Калачинского районов. На сегодня в регионе действует 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, всего уничтожены 14 тыс. свиней.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находится три крупных животноводческих комплекса — «Руском- Агро» (110 тыс. животных), «Омский Бекон» (150 тыс.) и «Титан-Агро» (70 тыс.).