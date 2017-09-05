Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
10Акупунктура для собак и кошек
15:49 (мск), источник: ТАСС

Россельхознадзор прогнозирует обострение АЧС в ноябре в Омской области

В настоящее время в регионе зарегистрировано 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, уничтожены 14 тыс. свиней.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), согласно прогнозу Россельхознадзора, может обостриться в середине ноября в Омской области, сообщил во вторник заместитель руководителя ведомства Николай Власов.

«Судя по всему, болезнь была занесена в регион в середине мая. В течение двух месяцев АЧС присутствовала нераспознанной. Многое зависит от начала зимы, но мы прогнозируем обострение в середине ноября», — сказал Власов на совещании с полпредом президента РФ в СФО.

По его словам, на первом месте по риску переноса АЧС — Новосибирская область, затем Томская область, Алтайский и Красноярский края. «Если в Омской области не будут ликвидированы свиньи в личных подсобных хозяйствах и кабаны в лесах, то возникнет очаг стационарного благополучия. Свиноводство в соседних регионах станет невозможным», — добавил он.

Власов добавил, что особый риск для распространения АЧС представляют подсобные хозяйства ФСИН, так как заключенные получают посылки из разных регионов страны. АЧС в исправительной колонии № 8 в Омской области была зарегистрирована в конце августа. Из-за этого будет уничтожено поголовье свиней в колониях № 3, № 7 и № 8, поселке Омском, деревне Ракитинка и на части территории Советского округа города Омска.

Читайте также
Омские власти заявили о новом очаге свиной чумы в регионе

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского и Калачинского районов. На сегодня в регионе действует 28 очагов АЧС в 11 муниципальных районах, всего уничтожены 14 тыс. свиней.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находится три крупных животноводческих комплекса — «Руском- Агро» (110 тыс. животных), «Омский Бекон» (150 тыс.) и «Титан-Агро» (70 тыс.).

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку
После стрельбы в школе возбуждено дело о хулиганстве
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь