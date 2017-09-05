В области закрылись 40 тыс. субъектов предпринимательской деятельности

Челябинская область, 5 сентября — АиФ-Челябинск. С 31 июля прошлого года в Челябинской области прекратили свою деятельность 40 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» сообщил вице-председатель совета ЧРО «ОПОРА России» Денис Константинов.

«Прекратили свою работу 16 тыс. индивидуальных предпринимателей и 24 тыс. юридических лиц, — сказал спикер. — На сегодняшний день часть из них снова уже зарегистрировалась, но всё равно мы имеем отрицательную динамику в размере 1% за этот год. Если бы мы смогли сохранить значительную часть из этих 40 тыс. закрытых предприятий, то динамика была бы положительной».

Константинов отметил, что перспектив для развития и для подъёма у производственного бизнеса достаточно много. Но подавляющее большинство проектов не реализуются из-за падения рынка. Покупательская способность населения упала, платёжеспособность заказчиков также оставляет желать лучшего.