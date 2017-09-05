В области закрылись 40 тыс. субъектов предпринимательской деятельности
Многие не смогли пережить проверку контролирующих органов.
Многие не смогли пережить проверку контролирующих органов.
Челябинская область, 5 сентября —
«Прекратили свою работу 16 тыс. индивидуальных предпринимателей и 24 тыс. юридических лиц, — сказал спикер. — На сегодняшний день часть из них снова уже зарегистрировалась, но всё равно мы имеем отрицательную динамику в размере 1% за этот год. Если бы мы смогли сохранить значительную часть из этих 40 тыс. закрытых предприятий, то динамика была бы положительной».
Константинов отметил, что перспектив для развития и для подъёма у производственного бизнеса достаточно много. Но подавляющее большинство проектов не реализуются
«Когда начинаешь анализировать любой развалившийся бизнес, оказывается, что изначально проблемы не стоили выеденного яйца, — признался спикер. — Особенную роль играет усиление государственного надзора за предпринимательской деятельностью. Сегодня каждая проверка предприятия становится испытанием для руководства. Есть статистика, говорящая о том, что 40% предприятий не переживают проверки. Другая статистика утверждает, что это все 80%».