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15:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

В области закрылись 40 тыс. субъектов предпринимательской деятельности

Многие не смогли пережить проверку контролирующих органов.

Челябинская область, 5 сентября — АиФ-Челябинск. С 31 июля прошлого года в Челябинской области прекратили свою деятельность 40 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» сообщил вице-председатель совета ЧРО «ОПОРА России» Денис Константинов.

«Прекратили свою работу 16 тыс. индивидуальных предпринимателей и 24 тыс. юридических лиц, — сказал спикер. — На сегодняшний день часть из них снова уже зарегистрировалась, но всё равно мы имеем отрицательную динамику в размере 1% за этот год. Если бы мы смогли сохранить значительную часть из этих 40 тыс. закрытых предприятий, то динамика была бы положительной».

Константинов отметил, что перспектив для развития и для подъёма у производственного бизнеса достаточно много. Но подавляющее большинство проектов не реализуются из-за падения рынка. Покупательская способность населения упала, платёжеспособность заказчиков также оставляет желать лучшего.

«Когда начинаешь анализировать любой развалившийся бизнес, оказывается, что изначально проблемы не стоили выеденного яйца, — признался спикер. — Особенную роль играет усиление государственного надзора за предпринимательской деятельностью. Сегодня каждая проверка предприятия становится испытанием для руководства. Есть статистика, говорящая о том, что 40% предприятий не переживают проверки. Другая статистика утверждает, что это все 80%».

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