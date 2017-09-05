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15:49 (мск), источник: ТАСС

Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает повышения минимальной розничной цены на водку в следующем году при соответствующих тенденциях на рынке. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении цены.

При этом Трунин добавил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.

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В то же время замминистра считает, то повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. с 2018 года, о котором просил Минздрав РФ, спровоцирует рост потребления суррогатного алкоголя.

«У Минздрава своя логика с точки зрения здравоохранения, его мотивы понятны, но мы считаем, что сейчас рано это делать, поскольку мы не до конца навели порядок на рынке. Но сейчас мы боимся, что если повышать цены вот так серьезно, то начнется потребление суррогатов», — сказал он.

Трунин отметил, что Минфин серьезно продвинулся в легализации рынка — рост легального производства в 2017 году составил 20%, в отсутствии роста потребления.

«То есть значит, что происходит обеление рынка. Когда мы достигнем более высоких цифр, можно будет думать о регулировании, каком-то ужесточении», — добавил он.

Как сообщалось ранее в СМИ, Минздрав направил в Минфин предложения о повышении в 2018 году акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. По мнению Минздрава, 300 рублей — оптимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра. В Минфине на запрос газеты не ответили.

Как сообщил Минздрав через пресс-службу, ведомство считает, что повышение акцизов и минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя в стране.

Вопрос о повышении минимальной цены на водку встал после увеличения с 1 января 2017 года ставки акциза на крепкие алкогольные напитки — с 500 до 523 рублей за литр спирта. В середине мая минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 лита повысили до 205 рублей со 190 рублей.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Дмитрий Скрипин
Это событие меня только радует. Тем более что самогонный аппарат в последнее время простаивает. А это неплохая прибавка к пенсии. Научиться бы ещё...
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