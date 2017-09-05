Более $500 млн «зависло» за рубежом у белорусских предприятий и организаций

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«Сумма немалая. Мы пытаемся искать деньги, проводим модернизацию производств…, а на сегодня более $0,5 млрд денег “зависло”. И, к сожалению, не все эти деньги мы сможем достать. Потому что где-то мошеннические структуры были задействованы, когда наше предприятие загоняет продукцию, скажем, в какое-то российское представительство или фирму, а та банкротится. И все, уже трудно будет что-либо вернуть после таких действий», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что «есть, о чем говорить, есть проблемы». Данные вопросы самым подробным образом обсуждались 5 сентября на совещании у президента Беларуси с руководством Госсекретариата Совета безопасности, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

«Сегодня был в определенной степени мой отчет. И в то же время Президент потребовал, чтобы мы определили проблемы, которые существуют, и почему на сегодня есть такое явление — внешняя просроченная дебиторская задолженность, — отметил Александр Конюк. — Президент поручил под эгидой Госсекретариата Генеральной прокуратуре и Совету Министров этот вопрос проанализировать и представить свое видение. Много вопросов, много проблем в деятельности товаропроводящих сетей, в том числе криминального характера».

По мнению генпрокурора, вопрос образования и накопления просроченной внешней дебиторской задолженности находится именно в компетенции руководителей товаропроводящих сетей и зависит от их добросовестности.

«Некоторые вопросы мы решаем путем прокурорского реагирования. Так, недавно возбуждено уголовное дело в отношении одного из субъектов товаропроводящих сетей “Белшины” в Грузии. Возбуждено уголовное дело в отношении субъектов товаропроводящих сетей российских, в том числе связанных с поставкой молочной и мясной продукции белорусских предприятий», — привел примеры Александр Конюк.