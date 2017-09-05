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17:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Около 300 миллионов тенге потратили на продвижение Алматы за рубежом

АСТАНА, 5 сен — Sputnik. Порядка 300 миллионов тенге потратили на продвижение Алматы за рубежом, рассказал руководитель управления туризма и внешних связей акимата города Ерлан Жайлаубай.

Источник: Sputniknews.kz

Он отметил, что акимат использует активный маркетинг, который заключается в популяризации Алматы как туристкой дестинации — в частности заключаются договоры с международными телекомпаниями. В 2016 году был заключен контракт с телеканалом BBC — программа на два года, четыре ролика. В этом году достигнута договоренность с телеканалом Euronews.

«По результатам, которые они предоставили, непосредственный охват составил более ста миллионов, но гарантированный — из ста с лишним стран, которые охватывает BBC. Из них мы захватили порядка десяти миллионов человек. Десять миллионов человек увидели Алматы, узнали о том, что есть такой город. В этом году на маркетинг и продвижение мы потратили около 300 млн тенге», — сказал он.

Ссылаясь на исследования руководителей международных туристских организаций, Ерлан Жайлаубай отметил, что основная проблема Казахстана — малое количество информации о стране. Решить ее планируется путем сотрудничества с телеканалами и с помощью современных технологий.

Также он отметил, что сейчас акимат создает новую базу данных по всем туробъектам, к концу года планируется вместить в нее пять тысяч объектов. Доступ к базе будет предоставлен всем участникам туристического рынка.

Отдельно Жайлаубай обратил внимание на такое направление, как событийный туризм. Например, после Универсиады в городе остались объекты, на которых в настоящее время проводятся концерты и спортивные мероприятия.

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