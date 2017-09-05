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15:58 (мск), источник: РИА Крым

Крым расширяет сотрудничество с зарубежными городами — Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). Крым намерен активнее налаживать партнерские отношения с другими регионами России и зарубежных стран. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«Это долговременная системная работа, которая во многом зависит от нашего управленческого опыта, от желания местных властей… Мы всячески стараемся развивать это направление, чтобы показывать широкие связи нашей Республики на международном уровне», — отметил он.

Мурадов напомнил, что крымские города имеют побратимов в разных регионах России, а также за рубежом.

«Роль муниципалитетов в установлении нормальных общественных связей, прежде всего, на уровне гражданского общества, очень велика. Эти связи очень полезны», — подчеркнул вице-премьер.

Как он пояснил, побратимские отношения позволяют регионам обмениваться опытом в различных сферах. «Жилищно-коммунальное хозяйство — богатейшая тема для обсуждения и обмена опытом (есть современнейшие технологии строительства умных домов). Безусловно, важны и городской транспорт, электроснабжение, коммуникации, здравоохранение, культура… Это возможности ознакомления с новыми технологиями, их внедрения для собственных целей и нужд», — отметил он.

Ранее Мурадов сообщил, что в ноябре Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии. При этом он не стал их называть, заявив, что Киев может начать оказывать на европейских представителей давление.

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