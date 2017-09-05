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16:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде выросли цены на бензин и дизельное топливо

Волгоградстат отмечает повышение цены литра бензина АИ-95 на 17 копеек с начала сентября.

Так, в августе его цена за литр была 40 рублей 86 копеек, сейчас она составляет 41 рубль 03 копейки.

Отмечается также резкое повышение цены на дизельное топливо — сразу на 30 копеек за один литр. На 4 сентября средняя цена в Волгограде — 37 рублей 89 копеек, сообщает ВДТВ.

Меньше всего выросла цена на бензин АИ-92. Один литр 92-ого в среднем продается за 37 рублей 77 копеек. Повышение в сравнении с летом составило 7 копеек.

До нынешнего роста цен на горючее в Волгограде был отмечено повышение цены в середине июля.

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