В Волгограде выросли цены на бензин и дизельное топливо
Волгоградстат отмечает повышение цены литра бензина АИ-95 на 17 копеек с начала сентября.
Волгоградстат отмечает повышение цены литра бензина АИ-95 на 17 копеек с начала сентября.
Так, в августе его цена за литр была 40 рублей 86 копеек, сейчас она составляет 41 рубль 03 копейки.
Отмечается также резкое повышение цены на дизельное топливо — сразу на 30 копеек за один литр. На 4 сентября средняя цена в Волгограде — 37 рублей 89 копеек, сообщает ВДТВ.
Меньше всего выросла цена на бензин АИ-92. Один литр 92-ого в среднем продается за 37 рублей 77 копеек. Повышение в сравнении с летом составило 7 копеек.
До нынешнего роста цен на горючее в Волгограде был отмечено повышение цены в середине июля.