«Не Шанхай, как сейчас»: здание Центрального рынка в Калининграде обнесут пристройками

Источник: Клопс.ru

По словам градоначальника, муниципальные власти совместно с региональным правительством довольно долго пытались найти компромиссное решение относительно земельных участков по ул. Профессора Баранова, на которых сейчас расположены павильоны промтоварного рынка.

«Мы отдавали (участки земли — прим. Ред.) под стоянку. Там всякими разными решениями они их узаконивали, а мы с ними боролись», — пояснил Ярошук.

После долгих споров с владельцем рынка, который на данный момент является правообладателем участков, удалось договориться об обмене этой земли на другую.

«Очень много собирались, ругались и нашли, я считаю, очень правильное решение: мы изымаем у него ранее выданные широкие тротуары. Это где сейчас стоят эти палатки и не пройти, — пояснил Ярошук. — Они нам эту всю землю отдают, чтобы мы могли на Баранова расширять дорогу и делать пешеходную зону. А мы даём им землю от стен, я не помню, метр или три всего, на протяжении всей улицы по Баранова и с торцов рынка. На Черняховского не даём — там сети».

Как рассказал глава города, к лету 2018 года все павильоны промтоварного рынка на ул. Баранова и на перекрёстке ул. Черняховского — ул. Пролетарская снесут. Торговцы переедут либо в павильоны на рынке «Сельма», либо в новые торговые площади, которые откроются в пристройках к трём торцам здания рынка.

«Они (пристройки к стенам рынка — прим. Ред) красивые будут, а не Шанхай, как сейчас. Всё в историческом контексте будет сделано», — уточнил Ярошук.

На остальной территории бывшего промтоварного рынка ещё как минимум год будет открытое пространство.

«До чемпионата мира мы там ничего не делаем. Вот с чем мы должны подойти к июню-июлю 2018 года. У нас будет открытая площадка, сделан красивый фасад рынка. И мы там (на ул. Профессора Баранова — прим. Ред.) уже делаем то, что мы хотели», — заключил Ярошук.