Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
«Забрали ботинки»: адвокат о причинах стрельбы ученика
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
На турецком курорте погибла россиянка
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:18 (мск), источник: Клопс.ru

«Не Шанхай, как сейчас»: здание Центрального рынка в Калининграде обнесут пристройками

Здание Центрального рынка с трёх сторон обнесут пристройками. Об во вторник, 5 сентября, после оперативного совещания в мэрии сообщил Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

По словам градоначальника, муниципальные власти совместно с региональным правительством довольно долго пытались найти компромиссное решение относительно земельных участков по ул. Профессора Баранова, на которых сейчас расположены павильоны промтоварного рынка.

«Мы отдавали (участки земли — прим. Ред.) под стоянку. Там всякими разными решениями они их узаконивали, а мы с ними боролись», — пояснил Ярошук.

После долгих споров с владельцем рынка, который на данный момент является правообладателем участков, удалось договориться об обмене этой земли на другую.

«Очень много собирались, ругались и нашли, я считаю, очень правильное решение: мы изымаем у него ранее выданные широкие тротуары. Это где сейчас стоят эти палатки и не пройти, — пояснил Ярошук. — Они нам эту всю землю отдают, чтобы мы могли на Баранова расширять дорогу и делать пешеходную зону. А мы даём им землю от стен, я не помню, метр или три всего, на протяжении всей улицы по Баранова и с торцов рынка. На Черняховского не даём — там сети».

Как рассказал глава города, к лету 2018 года все павильоны промтоварного рынка на ул. Баранова и на перекрёстке ул. Черняховского — ул. Пролетарская снесут. Торговцы переедут либо в павильоны на рынке «Сельма», либо в новые торговые площади, которые откроются в пристройках к трём торцам здания рынка.

«Они (пристройки к стенам рынка — прим. Ред) красивые будут, а не Шанхай, как сейчас. Всё в историческом контексте будет сделано», — уточнил Ярошук.

На остальной территории бывшего промтоварного рынка ещё как минимум год будет открытое пространство.

«До чемпионата мира мы там ничего не делаем. Вот с чем мы должны подойти к июню-июлю 2018 года. У нас будет открытая площадка, сделан красивый фасад рынка. И мы там (на ул. Профессора Баранова — прим. Ред.) уже делаем то, что мы хотели», — заключил Ярошук.

Как ранее писал Клопс.Ru, для создания пешеходной зоны у Центрального рынка изымают три земельных участка. В ноябре 2016 года власти Калининграда договорились с работниками Центрального рынка по вопросу создания пешеходной зоны на ул. Баранова. Проект предполагает при реконструкции сделать ул. Баранова трёхполосной для автомобилей, а часть пространства отдать пешеходам. Однако руководство рынка настаивало, ради реализации проекта пешеходной зоны нецелесообразно сокращать количество парковочных мест со стороны ул. Баранова. Концепцию нового торгово-развлекательного центра, который должен появиться на месте промтоварного сектора Центрального рынка, определили на конкурсе в 2015 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Стрельба в подмосковной школе. Главное
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь