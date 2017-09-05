«Не Шанхай, как сейчас»: здание Центрального рынка в Калининграде обнесут пристройками
Здание Центрального рынка с трёх сторон обнесут пристройками. Об во вторник, 5 сентября, после оперативного совещания в мэрии сообщил Александр Ярошук.
Здание Центрального рынка с трёх сторон обнесут пристройками. Об во вторник, 5 сентября, после оперативного совещания в мэрии сообщил Александр Ярошук.
По словам градоначальника, муниципальные власти совместно с региональным правительством довольно долго пытались найти компромиссное решение относительно земельных участков по ул. Профессора Баранова, на которых сейчас расположены павильоны промтоварного рынка.
«Мы отдавали (участки земли — прим. Ред.) под стоянку. Там всякими разными решениями они их узаконивали, а мы с ними боролись», — пояснил Ярошук.
После долгих споров с владельцем рынка, который на данный момент является правообладателем участков, удалось договориться об обмене этой земли на другую.
«Очень много собирались, ругались и нашли, я считаю, очень правильное решение: мы изымаем у него ранее выданные широкие тротуары. Это где сейчас стоят эти палатки и не пройти, — пояснил Ярошук. — Они нам эту всю землю отдают, чтобы мы могли на Баранова расширять дорогу и делать пешеходную зону. А мы даём им землю от стен, я не помню, метр или три всего, на протяжении всей улицы по Баранова и с торцов рынка. На Черняховского не даём — там сети».
Как рассказал глава города, к лету 2018 года все павильоны промтоварного рынка на ул. Баранова и на перекрёстке ул. Черняховского — ул. Пролетарская снесут. Торговцы переедут либо в павильоны на рынке «Сельма», либо в новые торговые площади, которые откроются в пристройках к трём торцам здания рынка.
«Они (пристройки к стенам рынка — прим. Ред) красивые будут, а не Шанхай, как сейчас. Всё в историческом контексте будет сделано», — уточнил Ярошук.
На остальной территории бывшего промтоварного рынка ещё как минимум год будет открытое пространство.
«До чемпионата мира мы там ничего не делаем. Вот с чем мы должны подойти к
Как ранее писал Клопс.Ru, для создания пешеходной зоны у Центрального рынка изымают три земельных участка. В ноябре 2016 года власти Калининграда договорились с работниками Центрального рынка по вопросу создания пешеходной зоны на ул. Баранова. Проект предполагает при реконструкции сделать ул. Баранова трёхполосной для автомобилей, а часть пространства отдать пешеходам. Однако руководство рынка настаивало, ради реализации проекта пешеходной зоны нецелесообразно сокращать количество парковочных мест со стороны ул. Баранова. Концепцию нового