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17:47 (мск), источник: Newtimes.kz

NT проверил слух об «исчезновении» долларов в банках Астаны и Алматы

В социальной сети Facebook наблюдается некоторая обеспокоенность жителей Астаны и Алматы отсутствием долларов в некоторых банках. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» посетила филиалы казахстанских банков в Астане, чтобы убедиться, так ли это на самом деле.

ЦБ: $ 57.8503   +0.07 € 68.7782   +0.05 ММВБ: $ 57.3500   -0.50 € 68.3200   -0.46
Источник: Newtimes.kz

Корреспондент посетила отделения Kaspibank, Qazkom, Хоум Кредит Банк, Цеснабанк, АТФБанк, Altyn, Банк ЦентрКредит и ForteBank, базирующиеся в районах «Орбиты» и «Евразии».

В отделении Kaspibank, например, осталось 900 долларов. В отделении Qazkom долларов в наличии не оказалось, а в Хоум Кредит Банке обменник был и вовсе закрыт. Отделение Банка ЦентрКредит также расстроило отсутствием долларов.

При этом Цеснабанк, АТФБанк и Altyn Bank сообщили о том, что все в порядке, и доллары в кассе имеются. В ForteBank сообщили о необходимости делать запрос на резерв наличности. Аналогичную просьбу озвучили по телефону в банках Алматы.

«Кончились», — отвечают представители банковских отделений на вопрос о причине отсутствия долларов в кассе.

При этом, по наблюдениям корреспондента, желающие купить иностранную валюту отдадут в среднем 342−343 тенге за доллар, а вот при необходимости продажи за доллар можно будет выручить 339 тенге.

В целом, как отмечает корреспондент, обстановка достаточно спокойная, и ажиотажа не наблюдается.

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