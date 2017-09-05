Строительство гражданского аэропорта «Бельбек» начнется в 2019 году — Козак

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Севастополе сообщил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.

«В 2019 году мы приступим к реализации планов по развитию гражданской части аэропорта «Бельбек», — сказал Козак.

По словам заместителя председателя правительства России, в настоящий момент сложностей для выполнения проекта больше нет.

«На первом этапе аэропорт будет функционировать только для приемов бизнес-джетов (административных самолетов — ред.). Затем, если будет спрос и если будет подтверждена соответствующая финансовая модель, будем развивать дальше (для приема регулярных рейсов)», — подчеркнул он.