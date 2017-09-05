Строительство гражданского аэропорта «Бельбек» начнется в 2019 году — Козак
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). К осуществлению проекта по строительству гражданского сектора аэропорта «Бельбек» приступят в 2019 году.
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). К осуществлению проекта по строительству гражданского сектора аэропорта «Бельбек» приступят в 2019 году.
Об этом журналистам в Севастополе сообщил
«В 2019 году мы приступим к реализации планов по развитию гражданской части аэропорта «Бельбек», — сказал Козак.
По словам заместителя председателя правительства России, в настоящий момент сложностей для выполнения проекта больше нет.
«На первом этапе аэропорт будет функционировать только для приемов
Ранее сайт РИА Новости (Крым) сообщал, что правительство Севастополя направит на реконструкцию гражданского сектора аэропорта «Бельбек» 1,5 млрд руб субсидий из федерального бюджета и получит на эту сумму акции предприятия. Реконструкцию будет проводить аэропорт «Симферополь».