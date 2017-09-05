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17:41 (мск), источник: Югополис

Губернатор заявил, что надежды краснодарцев на совершение «дорожного прорыва» не оправдались

Чтобы преодолеть отставание, в Краснодаре начнет действовать штаб, контролирующий проведение дорожных работ. Необходимость его создания глава региона объяснил тем, что сроки ремонта улиц в краевом центре отстают от графика.

— Мне приходят сотни жалоб от жителей Краснодара. Претензия у всех одна — ремонт не завершен. Люди недовольны и тем, что работы были начаты одновременно на нескольких улицах, что значительно затруднило движение транспорта, — отметил глава Кубани.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко напомнил, что в этом году в Краснодаре ремонт идет на 47 объектах протяженностью 72 км.

— Все работы должны быть окончены до 20 октября. Но из-за отсутствия срочных решений в вопросах по плановому переустройству инженерных сетей и коммуникаций сроки выполнения дорожных работ затягиваются, — сообщил заместитель руководителя региона.

Такая работа городского дорожного департамента демонстрирует, по мнению губернатора, некомпетентность ответственных сотрудников, неспособных спланировать процесс.

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— Горожане ожидали дорожного прорыва, но до сих пор эти ожидания не оправдались, — заявил губернатор. — Все работы должны быть завершены своевременно. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, начнет действовать оперативный межведомственный штаб по контролю качества и сроков проведения дорожных работ.

Глава края поручил обеспечить круглосуточную работу штаба, дважды в день докладывать о выполненных объемах. Штаб возглавит Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации края.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.

Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.

28 июля житель Краснодара пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на городские дороги, предложив ему проехать по улице Тургенева.

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