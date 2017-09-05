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20:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Водоканал Екатеринбурга убрал свалку, на которую пожаловались Путину

Власти Свердловской области ликвидировали свалку в поселке Монетный, на которую уральцы пожаловались президенту РФ Владимиру Путину.

«ИА УралПолит.Ru» писал, что глава екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ковальчик в конце июня заявлял, что полностью ликвидировать свалку, куда в 2015 году свозили отходы из водоканала, планируется в два этапа. Сначала — проложить дорогу к ней, чтобы могла проехать техника, затем начать вывозить отходы на санкционированный полигон.

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поставило точку в вопросе незаконного размещения кека на территории бывшей военной части в поселке Монетный Березовского городского округа. Министр Алексей Кузнецов на месте бывшей свалки констатировал, что все отходы убраны», — сообщает правительство региона.

По словам Кузнецова, рассматривается вопрос возможности посадки леса на месте свалки теперь уже бывшей свалки.

Гендиректор водоканала сообщил, что все четыре тысячи тонн кека с нелегальной свалки перевезены на специально оборудованную площадку в Березовском.

«Работало восемь самосвалов и два трактора. Вывезли меньше, чем за две недели, но более двух месяцев заняла подготовка подъездных путей и площадки для складирования», — сказал Ковальчик.

По его словам, ликвидация свалки обошлась предприятию в четыре миллиона рублей, и эти деньги оно намерено взыскать с того, кого признают виновным в организации свалки.

По заявлениям экологов, на новой площадке опасные отходы уже через несколько месяцев превратятся в почву и грунт, который можно будет использовать для рекультивации карьеров, озеленения, отсыпки обочин строящихся дорог.

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