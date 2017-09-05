Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Илон Маск после слов Путина предрек начало Третьей мировой войны
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Иностранка скончалась после экскурсии по Московскому Кремлю
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Майдан головного мозга": генерал ФСБ ответил главе СБУ
СМИ: Глюкоза предстала в мокрой рубашке на видео
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
41-летняя Гусева в ярком бикини показала фигуру - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
16:40 (мск), источник: РИА Крым

Козак позитивно оценил реализацию ФЦП в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак отметил положительную динамику в реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе осмотра реконструкции парка имени Анны Ахматовой в Севастополе.

«Новая управленческая команда, которая пришла в город, заметно активизировала работу по реализации ФЦП. В прошлом году были соответствующие нарекания. Конечно, не все гладко, проблемы есть. Но в целом команда Дмитрия Владимировича (Овсянникова — ред.) справляется», — сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что в этом году значительно улучшилась ситуация с инфраструктурой и вводом в строй социальных объектов. Также он обратил внимание на существенный рост экономики города.

«Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 23%. В среднем по России — 10%. Неплохие успехи в развитии экономики», — заключил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Минфин: минимальная цена на водку может вырасти в 2018 году
Стрельба в подмосковной школе. Главное
«Хорошее вино»: в суде огласили подробности задержания Улюкаева
Ураган «Ирма» достиг пятой категории мощности
Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире ток-шоу
Спорт
Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь