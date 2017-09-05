Козак позитивно оценил реализацию ФЦП в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым).
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым).
Об этом шла речь в ходе осмотра реконструкции парка имени Анны Ахматовой в Севастополе.
«Новая управленческая команда, которая пришла в город, заметно активизировала работу по реализации ФЦП. В прошлом году были соответствующие нарекания. Конечно, не все гладко, проблемы есть. Но в целом команда Дмитрия Владимировича (Овсянникова — ред.) справляется», — сказал Козак.
«Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 23%. В среднем по России — 10%. Неплохие успехи в развитии экономики», — заключил он.