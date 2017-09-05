Козак позитивно оценил реализацию ФЦП в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

Об этом шла речь в ходе осмотра реконструкции парка имени Анны Ахматовой в Севастополе.

«Новая управленческая команда, которая пришла в город, заметно активизировала работу по реализации ФЦП. В прошлом году были соответствующие нарекания. Конечно, не все гладко, проблемы есть. Но в целом команда Дмитрия Владимировича (Овсянникова — ред.) справляется», — сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что в этом году значительно улучшилась ситуация с инфраструктурой и вводом в строй социальных объектов. Также он обратил внимание на существенный рост экономики города.