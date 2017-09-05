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17:15 (мск), источник: Югополис

В аэропорту Краснодара впервые приземлился широкофюзеляжный самолет Boeing 767−300

Днем во вторник, 5 сентября, в Международном аэропорту Краснодар совершил посадку широкофюзеляжный самолет Boeing 767−300 авиакомпании «ВИМ-АВИА». Рейс следовал из Москвы (Домодедово) и доставил в кубанскую столицу 124 пассажира.

В летнем расписании Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «ВИМ-АВИА» выполняет ежедневные перелеты в Москву. Прибытие в Краснодар — в 11.25, вылет в Москву — в 12.35, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

Как ранее сообщал «Югополис», 16 августа краснодарский аэропорт обслужил первый широкофюзеляжный самолет Airbus А330−200 авиакомпании «Аэрофлот».

После ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет 3000 м, ширина — 60 м, аэропортом был получен сертификат на обслуживание широкофюзеляжных воздушных судов — Airbus А321, Airbus А330, Boeing 767. Это позволяет принимать самолеты большей вместимости с возможностью выполнять дальнемагистральные перелеты.

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