В аэропорту Краснодара впервые приземлился широкофюзеляжный самолет Boeing 767−300

В летнем расписании Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «ВИМ-АВИА» выполняет ежедневные перелеты в Москву. Прибытие в Краснодар — в 11.25, вылет в Москву — в 12.35, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

После ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы, длина которой составляет 3000 м, ширина — 60 м, аэропортом был получен сертификат на обслуживание широкофюзеляжных воздушных судов — Airbus А321, Airbus А330, Boeing 767. Это позволяет принимать самолеты большей вместимости с возможностью выполнять дальнемагистральные перелеты.