В Волгограде наполовину демонтирован дом, пострадавший от взрыва газа
В Волгограде разрушенный взрывом дом № 60 на Университетском проспекте демонтирован практически на 50%. Сейчас подрядчик завершает разбор третьего этажа здания.
В Волгограде разрушенный взрывом дом № 60 на Университетском проспекте демонтирован практически на 50%. Сейчас подрядчик завершает разбор третьего этажа здания.
В доме демонтированы практически все балконы. Для безопасности прохожих объект оградили металлическим забором. Часть прилегающих улиц для автотранспорта перекрыта.
ЧП произошло 16 мая. Во время несанкционированной врезки водопровода рабочие задели газовую трубу, прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали четыре человека.