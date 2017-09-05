В Молдове на любителей охоты наложат новые ограничения

«Охота в приграничной зоне на расстоянии один километр от государственной границы вглубь страны разрешена только в светлое время суток на основании уведомления, выданного отделом Пограничной полиции всем лицам, которые участвуют в охоте, включая граждан, проживающих в пограничных районах страны. Крайний срок рассмотрения запроса до 5 дней», — заявили в агентстве, пишет moldpres.md.