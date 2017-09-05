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17:12 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове на любителей охоты наложат новые ограничения

Согласно нововведениям, расстояние от места охоты до государственной границы не может быть меньше тысячи метров. О новшествах официально заявило агентство Moldsilva.

Источник: Actualitati.md

В тексте документа предусмотрены изменения положений о разрешении, организации и осуществлении охоты.

«Охота в приграничной зоне на расстоянии один километр от государственной границы вглубь страны разрешена только в светлое время суток на основании уведомления, выданного отделом Пограничной полиции всем лицам, которые участвуют в охоте, включая граждан, проживающих в пограничных районах страны. Крайний срок рассмотрения запроса до 5 дней», — заявили в агентстве, пишет moldpres.md.

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