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17:41 (мск), источник: Время Воронежа

На мусоросортировочный завод под Воронежем выделят 290 бюджетных миллионов

Деньги в рамках господдержки предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Источник: Время Воронежа

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил региональную заявку на господдержку при строительстве мусоросортировочного завода на территории Девицкого сельского поселения Семилукского района. Заседание, на котором решался этот вопрос, прошло 31 августа.

В ближайшее время решение о предоставлении господдержки закрепят трехсторонним соглашением между Фондом, региональным правительством и администрацией Девицкого поселения.

Мощность завода составит 440 тысяч тонн обработки твёрдых коммунальных отходов в год. Стоимость проекта оценивают в 561 миллион рублей. В эту сумму входит строительство зданий, покупка и монтаж оборудования, спецтехники, а также проведение к участку коммуникаций.

По постановлению правительства РФ Фонд содействия реформированию ЖКХ может профинансировать не более 60 процентов сметной стоимости проекта. Государственная экспертиза определила сметную стоимость на уровне 484 миллионов рублей (без учёта приобретения спецтехники). Таким образом, из Фонда выделят 290 миллионов рублей. Оставшийся 271 миллион — средства инвестора (концессионера) ОАО «Экотехнологии». 194 миллиона инвестор направит на оборудование и строительство, а 77 — на приобретение спецтехники.

Строительство завода позволит продлить срок действующего полигона, а также сократить объёмы захораниваемых отходов. Кроме того, во время переработки планируют извлекать вторичные материалы.

Департамент ЖКХ и энергетики выступает распорядителем средств Фонда. Для концессионера открыли лицевой счёт, на который после подтверждения выполненных работ по принципу возмещения будут начислять деньги.

Заявку на получение господдержки направили в Фонд в декабре 2016 года. Концессионное соглашение подписали в апреле 2017. По договору завод должны возвести до 31 декабря 2017 года. Объект будет находиться в собственности местных властей.

Концессионное соглашение будет действовать 25 лет — с 2018 года по 2042. Производственные расходы ОАО «Экотехнологии» за это время оценивают в 16 миллиардов рублей, в том числе нормативную прибыль на уровне не более пяти процентов.

Напомним, строительство завода началось в конце июня 2017 года: сразу после получения разрешительной документации. Уже провели подготовительные и земельные работы, заложили фундаменты производственного, административно-бытового корпусов и приёмного отделения. На предприятие уже поступила часть технологического оборудования.

В ближайшие месяцы будет проводиться подготовка производственного корпуса к монтажу оборудования, строительство административно-бытового здания, установка противопожарных систем и возведение котельной.

Отметим, ранее в областном правительстве поясняли, что строительство завода позволит продлить срок действующего полигона, а также сократить объёмы захораниваемых отходов. Кроме того, во время переработки планируют извлекать вторичные материалы: все виды пластика, полимеры, текстиль, бумагу, картон, металл, стекло.

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