Слуцкая предпринимательница задолжала партнерам Br275 тысяч

Источник: БЕЛТА

Строить бизнес женщина начала вскоре после выхода из тюрьмы, где провела почти четыре года за мошенничество. В 2007 году она склонила гражданина к даче взятки в $150 должностному лицу за изготовление паспорта вне очереди и в срочном порядке. Деньги она тогда никому не передала, понадеявшись, что мужчина не станет обращаться в милицию. Однако тот рассудил иначе, и вскоре мошенница оказалась на скамье подсудимых.

Вернувшись после отбытого наказания, дама, видимо, вынесла для себя главный урок — тебя не признают мошенником, пока ты будешь исполнять обязательства. По этому принципу она и строила свой бизнес. Договаривалась поставить продукцию (в основном мясо и зерновые) фирме по самой низкой цене. Получив предоплату, часть денег оставляла себе за труды, на оставшиеся покупала у другой фирмы часть продукции и передавала заказчику. А затем длительное время продолжала обещать «в самое ближайшее время» выполнить свои обязательства, проинформировали в УВД.

Самую низкую на рынке цену она выставляла только для того, чтобы заключить договор и получить деньги. Естественно, найти продукцию по названной заказчику цене она не могла и с каждым последующим клиентом женщина увеличивала количество своих кредиторов и сумму задолженности.

Некоторые из бизнес-партнеров пытались обращаться в правоохранительные органы, но предпринимательница предусмотрела и это. Как правило, она выбирала клиентов из разных районов, никогда не отказывалась от выполнения взятых на себя обязательств, а правоохранителям объясняла задержки в поставке временными трудностями. Но при первой же возможности обещала рассчитаться с заявителем. И делала это, поэтому принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Все это продолжалось, пока несколько заявлений не поступило в правоохранительные органы Минской области. «В марте 2016 года под предлогом поставки 5 т говядины для московской фирмы дама завладела предоплатой в сумме более Br220 тыс. Этими деньгами она рассчиталась со своими предыдущими заказчиками, мясо россияне ждут до сих пор. С августа по сентябрь того же года предпринимательница под предлогом приобретения у минской фирмы 195 т третикале и 71 т пшеницы завладела продукцией на общую сумму более Br46 тыс. Ею она рассчиталась также со своими предыдущими клиентами, — отметили в УВД. — Спустя семь месяцев женщина заплатила поставщику около Br7 тыс., а остальную сумму осталась должна ему до сих пор. Частично выполняя договоры и обещая их выполнить в дальнейшем, она таким образом надеялась, что ее не привлекут к ответственности за мошенничество, хотя она, по сути, этим и занималась».

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями проанализировали деятельность предпринимательницы. Правоохранители пришли к выводу, что она, получая деньги от заказчика, уже имела цель их присвоить и не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства. Об этом свидетельствует множество факторов.