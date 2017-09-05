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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов принял участие в презентации нового «КамАЗа» на COMTRANS/17 в Москве

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии международной выставки коммерческого транспорта COMTRANS/17. Она начала свою работу в московском МВЦ «Крокус Экспо».

Лидер республики поприветствовал гостей и участников выставки со сцены. В этом году в экспо-центре собрались представители 214 компаний из 13 государств мира. Чуть позже, как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, Рустам Минниханов принял участие в презентации новой модели «КамАЗа» — грузовика «КамАЗ-54901» с кабиной К5, призванной сделать поездку максимально комфортной и удобной для водителя.

Во время осмотра экспозиции лидер республики сделал несколько фото для своей странички в Instagram. Не обошел вниманием и других татарстанских производителей. В частности, снимок на фоне представленного на выставке автомобиля скорой помощи на базе Ford Transit Президент Татарстана сопроводил подписью: «Ford Sollers — все машины, представленные на выставке, произведены на территории ОЭЗ “Алабуга”». Фото собрало более 2,5 тыс. лайков.

Более 3 тыс. отметок «нравится» стоит под еще одним фото, где Рустам Минниханов запечатлен на фоне электробуса «КамАЗ-6282». А комментарий вроде: «Как же хорошо, что скоро не будет скверного выхлопа в городах» доказывает, что курс на разработку экологически чистого транспорта, республикой выбран верно.

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