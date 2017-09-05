Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму

Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак во время рабочего визита в Севастополь.

— Принято решение, что жилищное обустройство военнослужащих вооруженных сил Украины, которые имеют определенную выслугу лет, утратили связь с ВСУ и по закону уже не могут служить в вооруженных силах РФ, мы приравняем с точки зрения жилищного обустройства к российским военнослужащим, утратившим связь с вооруженными силами РФ, — сказал Козак. — Они будут иметь точно такой же статус, как будто служили в вооруженных силах РФ.

Он отметил, что знаком с проблемой с мая этого года — тогда ее обсудили на совещании с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, где одновременно рассматривался вопрос регистрации экс-военнослужащих ВСУ в военных городках.

— Решение принципиально принято, указ президента внесен в правительство и в ближайшее время, когда мы устраним небольшие разногласия, будет юридически оформлен Козак