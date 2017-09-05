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18:03 (мск), источник: "Российская газета"

Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму

Проживающие в Крыму военные пенсионеры, отслужившие в вооруженных силах Украины, будут приравнены в жилищных правах к российским военным пенсионерам.

Об этом заявил сегодня вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак во время рабочего визита в Севастополь.

— Принято решение, что жилищное обустройство военнослужащих вооруженных сил Украины, которые имеют определенную выслугу лет, утратили связь с ВСУ и по закону уже не могут служить в вооруженных силах РФ, мы приравняем с точки зрения жилищного обустройства к российским военнослужащим, утратившим связь с вооруженными силами РФ, — сказал Козак. — Они будут иметь точно такой же статус, как будто служили в вооруженных силах РФ.

Он отметил, что знаком с проблемой с мая этого года — тогда ее обсудили на совещании с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, где одновременно рассматривался вопрос регистрации экс-военнослужащих ВСУ в военных городках.

— Решение принципиально принято, указ президента внесен в правительство и в ближайшее время, когда мы устраним небольшие разногласия, будет юридически оформлен
Козак

Вопрос предоставления жилья бывшим военнослужащим ВСУ ранее поднимали в Заксобрании Севастополя, депутат Татьяна Лобач заявила, что проблема касается примерно 4000 военнослужащих. Однако по данным ФГКУ «Южрегионжилье», на территории Крыма проживает около 900 нуждающихся в жилье военных пенсионеров Украины, а в Севастополе — 300.

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