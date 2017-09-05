Путин осмотрел выставку дальневосточных ТОР

Источник: РИА Новости

Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продемонстрировал главе государства интерактивную карту «Новейшая история Дальнего Востока» и рассказал о ключевых событиях 2017 года, связанных с регионом.

Затем президент принял участие в церемонии запуска ряда предприятий в режиме видеоконференции. Так, Путин дал разрешение на запуск горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Дражное», завода по глубокой переработке сои в Амурской области, фабрики по производству бриллиантов на территории свободного порта Владивосток.

Кроме того, президент дал разрешение на запуск горно-металлургического комплекса ПАО «Полюс». Президент пожелал успехов руководителям и работникам новых предприятий и отметил важность развития данных сфер.

«Все это работа сфер, которые составляют безусловные конкурентные преимущества региона. Но это не все, что может делать Дальний Восток», — отметил Путин.

Выставка ТОР.

Кроме того, президент посетил выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока и осмотрел стенды институтов развития региона. Путин также ознакомился с первыми результатами реализации программы «Дальневосточный гектар».

Директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал президенту, что на настоящий момент получено свыше 100 тысяч заявок на получение гектара, среди которых примерно треть составляют коллективные заявки. По его словам, чаще всего граждане используют гектар для сельского хозяйства, строительства жилых домов.

Президент спросил руководителей регионов, как они оценивают реализацию программы и как ее можно усовершенствовать. Путин, в частности, спросил об их отношении к инициативе «выдавать не по одному гектару, а по несколько гектар». Руководители регионов ответили, что формально сейчас обладатели гектара могут объединяться вместе. Кроме того, прозвучало предложение «дождаться освоения» и по его итогам рассмотреть данное предложение.