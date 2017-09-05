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21:44 (мск), источник: Newtimes.kz

«Вылавливать» из атмосферы вредные вещества собираются в Казахстане

В Казахстане обсудят создание хранилища углекислого газа, который накапливается в атмосфере, передает телеканал «Хабар».

Источник: Newtimes.kz

Об этом рассказал вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов.

Первый завод с газоулавливающей системой находится в Норвегии, он заработает в 2022 году. По словам спикера, Казахстан мог бы использовать подобные технологии при сборе вредных веществ, выбрасываемых теплоэлектроцентралями.

В 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.

«Для нас очень интересно будет применение фильтров и ловушек в ТЭЦ. Там, где мы в основном используем уголь. А, естественно, уголь — самый дешевый энергоноситель, он обеспечивает нам дешевую стоимость электроэнергии. Но, к сожалению, он является одним из технологически сложных производств по снижению уровня углекислоты», — сказал вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов.

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