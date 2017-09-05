Стоимость золота приблизилась к максимуму за год
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Золото дорожает в пятницу и приблизилось к максимуму почти за год
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Золото дорожает в пятницу и приблизилось к максимуму почти за год
Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в
Как сообщалось, на минувших выходных власти КНДР провели успешное испытание водородной бомбы. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на
Тем временем курс доллара США к евро снижается на 0,15% и находится на уровне $1,1914 за евро после выступления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.
В ходе выступления она отметила, что считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения