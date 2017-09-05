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19:10 (мск), источник: Интерфакс

Стоимость золота приблизилась к максимуму за год

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Золото дорожает в пятницу и приблизилось к максимуму почти за год из-за роста геополитической напряженности вокруг Корейского полуострова и снижения курса доллара.

ЦБ: $ 57.8503   +0.07 € 68.7782   +0.05 ММВБ: $ 57.3625   -0.48 € 68.3500   -0.43

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1341,8 за унцию. Это рекордная отметка с 25 сентября прошлого года.

Как сообщалось, на минувших выходных власти КНДР провели успешное испытание водородной бомбы. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Тем временем курс доллара США к евро снижается на 0,15% и находится на уровне $1,1914 за евро после выступления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.

В ходе выступления она отметила, что считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок.

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