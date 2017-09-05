Стоимость золота приблизилась к максимуму за год

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1341,8 за унцию. Это рекордная отметка с 25 сентября прошлого года.

Как сообщалось, на минувших выходных власти КНДР провели успешное испытание водородной бомбы. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Тем временем курс доллара США к евро снижается на 0,15% и находится на уровне $1,1914 за евро после выступления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.