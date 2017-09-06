Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
"Она знала": знакомые о большом долге Гай Германики
"Шик в храме": Сеть о венчальном наряде Рудковской
В России ужесточат санкции за долги за свет
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10Акупунктура для собак и кошек
08:57 (мск), источник: Volga News

В Похвистнево жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

Во вторник, 5 сентября, и. о. главы Похвистнево Николай Вазлев вручил 62 комплекта ключей от новых квартир гражданам, проживающим в 11 аварийных домах. Новоселы переехали в новостройки на ул. Бережкова, 14 и 14а.

Источник: РИА "Новости"

Поздравляя жителей, Николай Вазлев сообщил, что в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда условия проживания улучшили 1070 граждан из 58 аварийных домов. За весь период действия программы для переселения построены 22 многоквартирных дома.

Только в 2017 году в г. о. Похвистнево появилось 9 МКД: 5 в поселке Октябрьский, 1 дом на Красных Песках, 3 дома в г. Похвистнево.

«Программа переселения, рассчитанная до 2017 года, завершена. И вручая последние 62 комплекта ключей, мы ставим финальную точку. Но в ближайшие годы возьмет старт новая программа. Это не может не радовать, поскольку на сегодняшний день в реестре аварийных домов, ожидающих расселение, находятся 44 дома, признанных аварийными после 01.01.2012 года», — сказал Николай Вазлев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В самарской школе обрушился потолок
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление, тут не о чем говорить»
Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол» санкциями
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь