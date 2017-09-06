В Похвистнево жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

Источник: РИА "Новости"

Поздравляя жителей, Николай Вазлев сообщил, что в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда условия проживания улучшили 1070 граждан из 58 аварийных домов. За весь период действия программы для переселения построены 22 многоквартирных дома.

Только в 2017 году в г. о. Похвистнево появилось 9 МКД: 5 в поселке Октябрьский, 1 дом на Красных Песках, 3 дома в г. Похвистнево.