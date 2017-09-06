В Волгоградской области дороги ремонтируют комплексно

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Алексей Чернявский работает в сфере перевозок уже 17 лет. Дороги региона исколесил вдоль и поперек, и в последние годы они больше радуют, чем печалят.

Алексей Чернявский, водитель: «Можно ехать и ямы не объезжать, подвеска машины не гробится, по крайней мере, ехать приятно по такой дороге. Если бы все такие дороги были в городе, вообще было бы замечательно».

К счастью жителей, точек дорожного ремонта все больше. Сегодня реконструкцией охвачено порядка 300 километров, из них две сотни на федеральных трассах, и около ста километров в Волгограде.

А этот участок — в Среднеахтубинском районе. Раньше дорога имела дурную славу среди автомобилистов. На асфальте образовалась колея, в покрытии появлялись глубокие ямы. Не трудно догадаться, что эти дефекты негативно влияли на пропускную способность и на безопасность движения. Сегодня ремонт идет полным ходом. Рабочие уложили 2 километра выравнивающего слоя, но впереди много работы.

Асфальтоукладчик слой за слоем наносит асфальт на дорогу. Процесс действительно очень трудоемкий, потому что после в ручном режиме приходится разравнивать поверхности, и только после этого на новый асфальт выезжают катки.

Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «Мы находимся на участке ремонта в 7 километров, стоимость работ — 58 миллионов. Очень интенсивный участок, особенно эти 7 километров, с вводом участка через мостовой переход, и плюс мы в этом году планируем еще ввести мостовой переход и через Ахтубу».

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Мост через Ахтубу у дорожников на особом счету. Объект уже прослыл долгостроем, но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Общая протяженность сооружения 29 километров. По словам специалистов, этот масштабный проект требует постоянного внимания: дорожники следят за сроками и качеством покрытия, проектировщики осуществляют авторский надзор и, если требуется, вносят коррективы.

Анатолий Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области: «Это очень серьезное уникальное сооружение: и освещение, и барьерное ограждение, и развязки в двух уровнях, здесь ливневая канализация, здесь коммуникаций очень много было. Осталось построить 2 километра полноценных. И вот сегодня мы занимаемся: земляное полотно выполнено на 100%».

Такого масштабного дорожного ремонта в регионе не было десятки лет. Чтобы привести в порядок транспортные артерии, одного регионального бюджета недостаточно. Сегодня Волгоградская область активно участвует в госпрограммах. Проект «Безопасные и качественные дороги» объединяет сразу несколько объектов дорожного строительства. Один из них — подъезд к Волгограду. Он соединяет южные районы областного центра с поселком Новый Рогачик. Реконструкции этот участок ждал более 20 лет. Как самую опасную, трассу даже обозначили на «Картах убитых дорог». По плану завершить объект должны до 1 декабря, но подрядчик обещает привести трассу в порядок уже к концу сентября.

Еще один участок от улицы Володарского до Краснознаменской тоже охвачен ремонтом. Работать приходится в сжатые сроки, чтобы как можно скорее ввести объект в эксплуатацию. Рабочие снимут около 9 тысяч квадратных метров изношенного асфальтового покрытия.

Евгений Панфилов, начальник участка строительно-монтажных работ: «Сложность основная — в наличии большого количества частного транспорта. То есть проблематично освободить дорогу. Люди ставят постоянно, круглосуточно машины. Поэтому приходится выходить в шесть утра, чтобы огородиться, выпускать, потом загораживаться опять».

В комитете транспорта и дорожного хозяйства отмечают: сам подход к ремонту дорог существенно изменился. Сегодня он носит комплексный характер. Созданы условия для привлечения крупных компаний, используются современные технологии и материалы.