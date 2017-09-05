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21:22 (мск), источник: Informburo.kz

Нелегальных таксистов в Астане начнут штрафовать с 12 сентября

Уже через неделю в столице начнутся рейды по выявлению нелегальных частных извозчиков.

Источник: Informburo.kz

Чтобы предоставлять услуги такси, водителям необходимо зарегистрироваться, пройти техосмотр и оформить автомобиль соответственно утверждённым эскизам. В противном случае нелегальным таксистам грозит штраф до 45 тысяч тенге, сообщает телеканал «Астана» со ссылкой на столичный ДВД.

Сегодня в Астане легально работают только 14 фирм такси. Они заключили договор с городским управлением пассажирского транспорта и обклеили авто по специальному эскизу. Водители в униформе перед выездом обязательно проходят медосмотр.

Но в распоряжении легальных компаний всего 500 машин, чего явно недостаточно для обслуживания миллионного города. Поэтому услуги так называемых «бомбил» очень даже востребованы. Цена у них, как правило, в два раза ниже, чем у зарегистрированных компаний.

«Для того, чтобы тот же нелегал осуществлял свою деятельность законно, особых проблем нет. Его машина должна быть экипирована. По любым вопросам они могут обратиться к нам в управление по защите прав транспорта, чтобы понять, какие документы нужны, и куда их подавать», — пояснил руководитель Управления пассажирского транспорта акимата Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Уже в следующем году в столице планируют организовать 500 точек, где можно будет остановить такси. Это будут специальные карманы для такси, расположенные в самых пиковых местах — у рынков, торговых центров, на остановках.

Жители Астаны теперь смогут пожаловаться на некачественные услуги такси по номеру WhatsApp. Председатель правления ОЮД «Ассоциация транспортников Астаны» Медет Курманов уверен, что это поможет повысить качество обслуживание пассажиров и дисциплинирует водителей.

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