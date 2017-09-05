Нелегальных таксистов в Астане начнут штрафовать с 12 сентября

Источник: Informburo.kz

Чтобы предоставлять услуги такси, водителям необходимо зарегистрироваться, пройти техосмотр и оформить автомобиль соответственно утверждённым эскизам. В противном случае нелегальным таксистам грозит штраф до 45 тысяч тенге, сообщает телеканал «Астана» со ссылкой на столичный ДВД.

Сегодня в Астане легально работают только 14 фирм такси. Они заключили договор с городским управлением пассажирского транспорта и обклеили авто по специальному эскизу. Водители в униформе перед выездом обязательно проходят медосмотр.

Но в распоряжении легальных компаний всего 500 машин, чего явно недостаточно для обслуживания миллионного города. Поэтому услуги так называемых «бомбил» очень даже востребованы. Цена у них, как правило, в два раза ниже, чем у зарегистрированных компаний.

«Для того, чтобы тот же нелегал осуществлял свою деятельность законно, особых проблем нет. Его машина должна быть экипирована. По любым вопросам они могут обратиться к нам в управление по защите прав транспорта, чтобы понять, какие документы нужны, и куда их подавать», — пояснил руководитель Управления пассажирского транспорта акимата Астаны Бекмырза Игенбердинов.

Уже в следующем году в столице планируют организовать 500 точек, где можно будет остановить такси. Это будут специальные карманы для такси, расположенные в самых пиковых местах — у рынков, торговых центров, на остановках.