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09:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Три золотых медали завоевал сочинский чай

На всероссийских соревнованиях кубанский горячий напиток стал лучшим.

Осенний конкурс «Международный фестиваль чая и кофе» принес «Мацестинской чайной фабрике» победу в трех номинациях: «Лучший вкус», «Лучший аромат» и «Гармония аромата и вкуса».

«На конкурс были представлены три вида продукции: классика и гордость фабрики — Чай зеленый классический “Премиум”, а также две новые работы, которые только поступят в продажу этой осенью — чай черный байховый “Мацеста” с натуральными ягодами и черный байховый “Мацеста” с душицей и ягодами малины», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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