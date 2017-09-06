Три золотых медали завоевал сочинский чай

«На конкурс были представлены три вида продукции: классика и гордость фабрики — Чай зеленый классический “Премиум”, а также две новые работы, которые только поступят в продажу этой осенью — чай черный байховый “Мацеста” с натуральными ягодами и черный байховый “Мацеста” с душицей и ягодами малины», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.