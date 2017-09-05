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23:41 (мск), источник: Tengrinews

Как отразится на казахстанцах девальвация узбекской валюты

Резкая девальвация национальной валюты в Узбекистане не особо отразится на курсе казахстанского тенге. Такое мнение высказали опрошенные телеканалом КТК эксперты.

ЦБ: $ 57.8503   +0.07 € 68.7782   +0.05 ММВБ: $ 57.5150   -0.33 € 68.5575   -0.22
Источник: Tengrinews

«Девальвация сума особо не отразится на курсе тенге, так как курс национальной валюты Казахстана зависит немного от других факторов — это соотношение с рублем, цены на нефть на мировом рынке. А Узбекистан, в свою очередь, выступает не самым крупным партнером, поэтому девальвация узбекского сума напрямую не отразится на курсе тенге», — заявил эксперт института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана Жумабек Сарабеков.

Также аналитики говорят, что казахстанцам не стоит ожидать, что после девальвации сума в Казахстан хлынут дешевые товары из Узбекистана, а отдых в соседней стране станет дешевле.

«Официальный курс валют у южного соседа изменился, реальный курс же остался прежним. Цена сума, по которой его покупали туристы и бизнесмены, практически та же», — говорится в сюжете телеканала.

«Когда мы ездим в Узбекистан, понятно, у них внутри все операции в сумах, и когда мы приезжали как туристы в Узбекистан, там вынуждены были покупать валюту на “черном” рынке. Например, когда я там останавливалась в гостинице, купить-продать валюту в обменном пункте, как в любом другом отеле за рубежом, нельзя, поэтому покупаешь там валюту на “черном” рынке. Покупали мы валюту примерно по той же цене, которая сейчас уравнялась с официальным курсом», — пояснила директор Центра анализа общественных проблем Меруерт Махмутова.

В выигрыше, отмечает телеканал, окажутся узбекские экспортеры товаров после обмена выручки на родные деньги. Богаче станут и гастарбайтеры, вернувшиеся домой. Однако если в стране после девальвации все подорожает, то они вряд ли это почувствуют.

Накануне стало известно, что Центральный банк Узбекистана почти в два раза девальвировал официальный курс национальной валюты. Теперь один доллар там стоит не меньше 8000 сум. Кроме того, по указу президента, все жители и гости страны смогут свободно продавать и покупать деньги. Раньше сделать это законно было практически невозможно — валюту меняли на «черном» рынке.

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