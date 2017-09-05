Как отразится на казахстанцах девальвация узбекской валюты
Резкая девальвация национальной валюты в Узбекистане не особо отразится на курсе казахстанского тенге. Такое мнение высказали опрошенные телеканалом КТК эксперты.
Резкая девальвация национальной валюты в Узбекистане не особо отразится на курсе казахстанского тенге. Такое мнение высказали опрошенные телеканалом КТК эксперты.
«Девальвация сума особо не отразится на курсе тенге, так как курс национальной валюты Казахстана зависит немного от других факторов — это соотношение с рублем, цены на нефть на мировом рынке. А Узбекистан, в свою очередь, выступает не самым крупным партнером, поэтому девальвация узбекского сума напрямую не отразится на курсе тенге», — заявил эксперт института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Казахстана Жумабек Сарабеков.
Также аналитики говорят, что казахстанцам не стоит ожидать, что после девальвации сума в Казахстан хлынут дешевые товары из Узбекистана, а отдых в соседней стране станет дешевле.
«Официальный курс валют у южного соседа изменился, реальный курс же остался прежним. Цена сума, по которой его покупали туристы и бизнесмены, практически та же», — говорится в сюжете телеканала.
«Когда мы ездим в Узбекистан, понятно, у них внутри все операции в сумах, и когда мы приезжали как туристы в Узбекистан, там вынуждены были покупать валюту на “черном” рынке. Например, когда я там останавливалась в гостинице,
В выигрыше, отмечает телеканал, окажутся узбекские экспортеры товаров после обмена выручки на родные деньги. Богаче станут и гастарбайтеры, вернувшиеся домой. Однако если в стране после девальвации все подорожает, то они вряд ли это почувствуют.
Накануне стало известно, что Центральный банк Узбекистана почти в два раза девальвировал официальный курс национальной валюты. Теперь один доллар там стоит не меньше 8000 сум. Кроме того, по указу президента, все жители и гости страны смогут свободно продавать и покупать деньги. Раньше сделать это законно было практически невозможно — валюту меняли на «черном» рынке.