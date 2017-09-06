Из-за плохих дорог в знаменитом районе ЗКО будут строить аэродром
Ежегодно Бокейординский район посещают около трех тысяч туристов, передает региональный портал «Мой Город».
Ежегодно Бокейординский район посещают около трех тысяч туристов, передает региональный портал «Мой Город».
Со слов акима района Нурлана Рахимжанова, Бокейординский район граничит с несколькими областями Российской Федерации, откуда туристы ездят посмотреть на знаменитую ханскую ставку.
«Дороги в районе оставляют желать лучшего и поэтому основной наплыв туристов у нас летом. Для того, чтобы увеличить посещаемость, мы сейчас готовим участок под строительство аэродрома. Позже планируем запустить малую авиацию в Бокейординский район», — заявил Нурлан Рахимжанов.