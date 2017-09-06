Из-за плохих дорог в знаменитом районе ЗКО будут строить аэродром

«Дороги в районе оставляют желать лучшего и поэтому основной наплыв туристов у нас летом. Для того, чтобы увеличить посещаемость, мы сейчас готовим участок под строительство аэродрома. Позже планируем запустить малую авиацию в Бокейординский район», — заявил Нурлан Рахимжанов.