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00:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Из-за плохих дорог в знаменитом районе ЗКО будут строить аэродром

Ежегодно Бокейординский район посещают около трех тысяч туристов, передает региональный портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

Со слов акима района Нурлана Рахимжанова, Бокейординский район граничит с несколькими областями Российской Федерации, откуда туристы ездят посмотреть на знаменитую ханскую ставку.

«Дороги в районе оставляют желать лучшего и поэтому основной наплыв туристов у нас летом. Для того, чтобы увеличить посещаемость, мы сейчас готовим участок под строительство аэродрома. Позже планируем запустить малую авиацию в Бокейординский район», — заявил Нурлан Рахимжанов.

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