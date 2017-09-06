Известный олигарх выкупил крупнейший объект Шымкента

Источник: Tengrinews

Спортивный комплекс обошелся покупателю в 128 миллионов тенге, передает телеканал «Астана.

Свою долю (67 процентов) городская администрации выставила на торги в июне этого года. Стартовая цена пакета составила 996 миллионов 900 тысяч тенге.

По данным пресс-службы акимата, объект приобрела компания ТОО «МұнайҚұрылысСервис». Из открытых источников известно, что владелец этой организации — известный шымкетский бизнесмен — Серикжан Сейтжанов. Ему также принадлежат 33 процента доли «Ледового дворца» через ТОО «САУТС-ОЙЛ» — крупнейшую частную оте­чественную нефтегазовую компанию.