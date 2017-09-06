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00:59 (мск), источник: Tengrinews

Известный олигарх выкупил крупнейший объект Шымкента

Акимат Шымкента с третьей попытки продал один из крупнейших объектов города — ледовый дворец.

Источник: Tengrinews

Спортивный комплекс обошелся покупателю в 128 миллионов тенге, передает телеканал «Астана.

Свою долю (67 процентов) городская администрации выставила на торги в июне этого года. Стартовая цена пакета составила 996 миллионов 900 тысяч тенге.

По данным пресс-службы акимата, объект приобрела компания ТОО «МұнайҚұрылысСервис». Из открытых источников известно, что владелец этой организации — известный шымкетский бизнесмен — Серикжан Сейтжанов. Ему также принадлежат 33 процента доли «Ледового дворца» через ТОО «САУТС-ОЙЛ» — крупнейшую частную оте­чественную нефтегазовую компанию.

В дирекции «Ледового дворца» журналистам пояснили, что государству невыгодно содержать объект — в последние три года он принес убытки почти на 40 миллионов тенге. Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги.

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