Известный олигарх выкупил крупнейший объект Шымкента
Акимат Шымкента с третьей попытки продал один из крупнейших объектов города — ледовый дворец.
Акимат Шымкента с третьей попытки продал один из крупнейших объектов города — ледовый дворец.
Спортивный комплекс обошелся покупателю в 128 миллионов тенге, передает телеканал «Астана.
Свою долю (67 процентов) городская администрации выставила на торги в июне этого года. Стартовая цена пакета составила 996 миллионов 900 тысяч тенге.
По данным
В дирекции «Ледового дворца» журналистам пояснили, что государству невыгодно содержать объект — в последние три года он принес убытки почти на 40 миллионов тенге. Такое положение связывали с подорожанием тарифов на коммунальные услуги.