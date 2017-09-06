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02:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Путин запустил производство алмазов во Владивостоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения выставки территорий опережающего развития на полях третьего Восточного экономического форума дал старт 5 предприятиям с объемом частных инвестиций 67 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Первый запуск был дан горно-обогатительному комбинату на золоторудном месторождении «Дражное». В режиме видеоконференции была установлена связь с площадкой золотоизвлекательной фабрики ГОКа в Якутии.

Также был дан запуск алмазной фабрике индийского инвестора KGK Group, ставшей резидентом Свободного порта Владивосток.

«Сегодня по Владивостоке открывается алмазная фабрика KGK — компании со столетней историей. Для нас большая честь чувствовать Вашу поддержку. Мы благодарны за поддержку Юрию Петровичу Трутневу, Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока. Россия стала домом для KGK и, будучи компанией с высокой гражданской ответственностью, мы хорошо понимаем культуру России и ее людей. Я также хотел бы поблагодарить команду KGK», — рассказал управляющий директор KGK Group Сандипа Котхари.

Предприятие было создано в рекордные четыре месяца. Сейчас на фабрике создано 400 рабочих мест — сообщает Минвостокразвития.

Михаил Грач.

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Путин запустил производство алмазов во Владивостоке
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