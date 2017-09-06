Путин запустил производство алмазов во Владивостоке

Первый запуск был дан горно-обогатительному комбинату на золоторудном месторождении «Дражное». В режиме видеоконференции была установлена связь с площадкой золотоизвлекательной фабрики ГОКа в Якутии.

«Сегодня по Владивостоке открывается алмазная фабрика KGK — компании со столетней историей. Для нас большая честь чувствовать Вашу поддержку. Мы благодарны за поддержку Юрию Петровичу Трутневу, Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока. Россия стала домом для KGK и, будучи компанией с высокой гражданской ответственностью, мы хорошо понимаем культуру России и ее людей. Я также хотел бы поблагодарить команду KGK», — рассказал управляющий директор KGK Group Сандипа Котхари.