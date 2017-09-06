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03:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Россия на ВЭФ представит 32 проекта на сумму 1,25 трлн рублей

Большая часть из них ориентирована на российских инвесторов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 сентября, PrimaMedia

Россия на открывающемся сегодня Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерена представить 32 инвестиционных проекта на сумму почти 1,25 трлн рублей. Большая часть ориентирована на российских инвесторов, однако Москве есть что предложить и зарубежным партнерам. В частности, к подписанию готовятся инвестиционный проект по созданию рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке и строительству экосити с гольф-парком во Владивостоке с южнокорейской стороной, а также инвестиционное соглашение с японской корпорацией Mazda, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Нынешний Восточный экономический форум станет уже третьим по счету.

— На первом ВЭФе мы говорили о том, какие у нас запускаются инвестиционные механизмы, на втором — мы эти механизмы уже запускали, а сейчас мы уже будем говорить об истории их успеха, — рассказали «Известиям» в Министерстве по развитию Дальнего Востока.

Успех, продемонстрированный годом ранее, действительно впечатляет: по итогам второго ВЭФ, на котором были представители 56 стран, совокупная сумма заключенных сделок превысила 1,6 трлн рублей. В этом году во Владивосток съедутся политики и бизнесмены уже из 61 государства.

Но это лишь стартовые ожидания, заверили «Известия» причастные к организации ВЭФа чиновники: общая сумма сделок может оказаться выше.

— В этом году благодаря новым инструментам развития появились инвесторы из тех стран, которые раньше не рассматривали Дальний Восток в качестве территории для ведения бизнеса. Впервые на Дальнем Востоке появились инвесторы из Индии. Их никогда просто не было, так исторически сложилось, — рассказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С учетом интереса индийских деловых кругов к бизнес-возможностям Дальнего Востока в этом году на ВЭФе впервые был включен страновой трек Россия-Индия (в дополнение к отдельным бизнес-диалогам с Японией, Южной Кореей и Китаем). На нем стороны планируют обсудить не только развитие недавно запущенных совместных компаний (в этом году индийская компания KGK Diamonds начала проект создания алмазогранильной фабрики в свободном порту Владивосток, а компания Tata Power работает над проектом освоения Крутогоровского месторождения угля на Камчатке), но и обсудят новые совместные проекты в таких отраслях, как судостроение, рыболовство, деревообработка, геологоразведка и обогащение полезных ископаемых, сельское хозяйство, туризм и традиционная индийская медицина.

Один из флагманских проектов, который, как ожидается, будет детализирован в ходе ВЭФа, — создание молочного производства на Дальнем Востоке силами вьетнамской компании TH True Milk, которая хорошо зарекомендовала себя аналогичными проектами в Калужской и Московской областях. Как сообщал в августе полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, для реализации этого проекта российская сторона даже подготовила проект расширения границ территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский».

Новые соглашения будут заключены и со ставшими за последние два года традиционными партнерами — Китаем, Южной Кореей и Японией. В частности, как выяснили «Известия», к подписанию готовятся соглашение Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с южнокорейцами о реализации проекта по созданию рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке (инвестиции южнокорейской стороны составят 6,9 млрд рублей), а также соглашения Корпорации развития Дальнего Востока с компанией из Южной Кореи по строительству так называемого интеллектуального экосити с гольф-парком на территории Владивостока и с японской компанией Mazda — об организации промпроизводства моторных транспортных средств и двигателей в ТОР «Надеждинская». Инвестиции азиатских компаний в каждый из проектов превысят 3 млрд рублей.

Как и Петербургский международный экономический форум, ВЭФ стал площадкой для обсуждения как экономических, так и политических вопросов. В этом году Владивосток посетят премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и избранный два месяца назад президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

На встрече с монгольским президентом речь пойдет о широком спектре двусторонних отношений, включая развитие экономических связей. А на переговорах Владимира Путина с другими азиатскими лидерами главной станет тема Северной Кореи, дал понять «Известиям» дипломатический источник. По его словам, эта тема была включена в повестку кулуарных встреч еще несколько недель назад, то есть до резонансного испытания Пхеньяном ядерного заряда, мощность которого власти соседних Японии и Южной Кореи оценили в 70−100 килотонн.

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