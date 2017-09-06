Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Крупнейший иностранный инвестор в госдолг РФ откажется от рубля
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
"Шик в храме": Сеть обсуждает наряд Рудковской для венчания - СМИ
СМИ: 41-летняя Гусева в бикини показала фигуру
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Солнечное затмение над США
04:08 (мск), источник: РИА Новости

Соколов рассказал о предпосылках для возобновления авиасообщения с Египтом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году есть; вопрос рассматривается на высшем уровне, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА Новости

«Теоретически такие предпосылки есть. Но подчеркну, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте также
Штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси отметили весьма положительную тенденцию в обеспечении Египтом авиационной безопасности, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА «Россия сегодня» является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стали известны подробности стрельбы в подмосковной школе
Путин: трудно вести диалог с теми, кто путает Австрию с Австралией
Стрельба в подмосковной школе. Главное
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
Госдеп: США надеются избежать ответные меры со стороны России
CNN: Клинтон обвинила Сандерса в нанесении ущерба своей кампании
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Трамп отменил программу, «приютившую»750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь