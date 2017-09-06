Соколов рассказал о предпосылках для возобновления авиасообщения с Египтом

Источник: РИА Новости

«Теоретически такие предпосылки есть. Но подчеркну, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

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РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси отметили весьма положительную тенденцию в обеспечении Египтом авиационной безопасности, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам беседы двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.