Губернатор проверил ремонт северных подъездов к Новосибирску

Источник: РИА "Новости"

Северные ворота мегаполиса — дорога «Новосибирск-Садовый». Каждый день — многотысячный трафик. И пробки как всесезонная примета.

Узкий как бутылочное горлышко въезд в город — на глазах меняет облик. Полное замещение грунта, вынос коммуникаций, расширение проезжей части. Масштабные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» продлятся два года.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Реконструируемый участок пути длиной около полутора километров. Это будет совершенно новая дорога. Её поднимут, расширят до 4х полос. И там где ещё сегодня стоят пеньки, уже в следующем году помчатся автомобили».

Александр Бойко, руководитель компании «Трансервис»: «Фактически Полное соответствие как уже внутри города, то есть это формируется новый вид въезда в город. С остановками, тротуарами. Освещением. С разделительной полосой — в середине “нью-джерси” — противоаварийной. У нас здесь совершенно новый принципиально подход к формированию дорожной одежды именно по отметках».

Трасса ровная как стол прослужит дольше. А этот участок трассы — по пути к поселку Красный Яр — без ремонта простоит полтора десятка лет. Сегодня так строят, чтобы в будущем не отвлекаться на ямочный ремонт, уверяют подрядчики. До 26 сентября этот выезд к Северному объезду — будет готов. Без кочек, колеи, трещин. Ощутимый, в первую очередь, для водителей — результат федеральной программы.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Уже сегодня на миллиард шестьсот миллионов уже выполнено работ по всем направлением. Главное наработать планирование, поэтапность. Потому что эта программа будет продолжаться.