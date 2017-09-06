Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
СМИ: 19-летняя дочь Майкла Джексона показала селфи топлесс
Эксперт о нападках Киева на РФ: Развлечение элит
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17Королевская катастрофа
07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор проверил ремонт северных подъездов к Новосибирску

Дороги на въезде в областной центр совсем скоро удивят новосибирцев и гостей города. В разгаре — ремонт двух северных подъездов к мегаполису. Сегодня ход работ проверил губернатор. Где лучше ехать, чтобы почувствовать перемены и станут ли дорожные пробки короче?

Источник: РИА "Новости"

Северные ворота мегаполиса — дорога «Новосибирск-Садовый». Каждый день — многотысячный трафик. И пробки как всесезонная примета.

Узкий как бутылочное горлышко въезд в город — на глазах меняет облик. Полное замещение грунта, вынос коммуникаций, расширение проезжей части. Масштабные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» продлятся два года.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Реконструируемый участок пути длиной около полутора километров. Это будет совершенно новая дорога. Её поднимут, расширят до 4х полос. И там где ещё сегодня стоят пеньки, уже в следующем году помчатся автомобили».

Александр Бойко, руководитель компании «Трансервис»: «Фактически Полное соответствие как уже внутри города, то есть это формируется новый вид въезда в город. С остановками, тротуарами. Освещением. С разделительной полосой — в середине “нью-джерси” — противоаварийной. У нас здесь совершенно новый принципиально подход к формированию дорожной одежды именно по отметках».

Трасса ровная как стол прослужит дольше. А этот участок трассы — по пути к поселку Красный Яр — без ремонта простоит полтора десятка лет. Сегодня так строят, чтобы в будущем не отвлекаться на ямочный ремонт, уверяют подрядчики. До 26 сентября этот выезд к Северному объезду — будет готов. Без кочек, колеи, трещин. Ощутимый, в первую очередь, для водителей — результат федеральной программы.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Уже сегодня на миллиард шестьсот миллионов уже выполнено работ по всем направлением. Главное наработать планирование, поэтапность. Потому что эта программа будет продолжаться.

В планах властей — решить также дорожный вопрос от улицы Краузе в сторону Мочищенского шоссе. В продолжение возводимого сегодня полотна — расширить проезд дальше. Чтобы Северные ворота города распахнулись шире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Трамп отменил программу, «приютившую» 750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь