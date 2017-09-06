На ул. Вавилова в Красноярске завершили ремонт теплотрассы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске завершен ремонт теплотрассы на ул. Вавилова. Об этом сообщает пресс-служба местного филиала СГК. В настоящий момент компания восстанавливает дорогу над теплосетью.

На участке протяженностью 280 метров полностью заменены трубы диаметром 700 мм, железобетонные лотки, изоляция и запорная арматура. После капитального ремонта магистраль полностью готова к новому отопительному сезону. Минимальный срок службы труб, заявленный изготовителем — 25 лет.

Благоустройство на участке ведется в два этапа. Трамбовку основания дорожного покрытия и укладку первого слоя асфальта проведет подрядная организация по заказу Красноярской теплотранспортной компании. Эти работы будут завершены до 12 сентября, после чего на площадку заступит другой подрядчик. Окончательное благоустройство с установкой бордюрных камней и тротуара пройдет по комплексной программе развития ул. Вавилова, которую осуществляют городские власти.

«До конца сентября все обязательства, которые на сегодняшний день существуют по благоустройству в зоне тепловых сетей Красноярской теплотранспортной компании, мы выполним. Закончим работы, проведем контроль качества и сдадим муниципалитету с соответствующей документацией», — пояснил директор КТТК Сергей Иванов.