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07:25 (мск), источник: Forbes.kz

Легендарная гостиница «Алматы» сменит название

Об этом обозревателю Forbes.kz рассказали в пресс-службе Astana Group.

Источник: Forbes.kz

Гостиницу «Алматы», расположенную в центре южной столицы, на пересечении улиц Кабанбай батыра и Панфилова, компания Нурлана Смагулова Astana Group приобрела на открытом аукционе в 2006. Сейчас компания проводит модернизацию фасада гостиницы, которую планируют закончить к концу сентября 2017.

Гостиница «Алматы» была построена в 1967 и сейчас включена в реестр памятников истории и культуры. Авторами проекта здания гостиницы являются архитекторы Н. И. Рипинский, И. А. Картаси, А. Я. Коссов, В. Г. Чиркин. Проект удостоен диплома смотра творчества молодых архитекторов (1968) и премии Совета министров СССР (1972).

Astana Group намерена вернуть зданию первоначальный облик. Однако гостиница сменит название. В советское время на фасаде гостиницы использовали сразу две вывески на двух языках «Алма-Ата» и «Алматы». После переименования города остался только один вариант — «Алматы». Теперь название гостиницы будет написано на латинице — Almaty.

Концепцию дизайна подготовили архитекторы всемирно известной британской компании Chapman Taylor, которые уже знакомы казахстанцам по проектам второй очереди ТРЦ MEGA Alma-Ata и ТРЦ MEGA Silk Way.

Основная цель обновления, как сообщили в пресс-службе Astana Group, сохранить объект, приблизить облик исторического здания к первоначальному, используя современные технологии и материалы.

«Восьмиэтажное здание гостиницы представляет интерес как архитектурно-художественный, градоформирующий проект и многие годы является визитной карточкой мегаполиса. Объект вписан в архитектурный ансамбль “золотого квадрата” Алматы и расположен близ других уникальных сооружений, в числе которых ГАТОБ им. Абая. Реновация позволит вывести гостиницу “Алматы” на качественно новый уровень, повысить комфортность и максимально расширить обзор из номеров», — отметили в пресс-службе Astana Group.

Работы по обновлению, как сообщили в компании, проходят с применением «зеленых технологий».

«Для работ были утверждены материалы, отвечающие международным стандартам качества, в том числе безопасное стекло. Фасад здания будет обшит негорючими алюминиевыми панелями. Также после модернизации стекла витражей станут энергосберегающими, что поможет существенно снизить теплопотери», — рассказали в пресс-службе.

Помимо фасада «Алматы» ремонт проводится и внутри гостиницы. В данный момент идут строительные работы на 6 и 7 этажах. Общая площадь реконструкции составляет около 2,5 тысяч кв.м. Ремонт остальных этажей гостиницы и лобби отеля уже завершен. Большие и малые конференц-залы, рассчитанные на 120 человек, укомплектованы современным оборудованием.

Интерьеры гостиницы «Алматы» дополняют предметы искусства, репродукции работ художника Исатая Исабаева и оригиналы картин многих других казахстанских мастеров.

Также в мае 2017 был завершен ремонт в банкетном зале, и легендарный алматинский ресторан «Иссык» уже принимает гостей. Был обновлен и внутренний дворик гостиницы, где под открытым небом проходят концерты классической музыки, неформальные встречи и другие мероприятия.

Горожан беспокоило, что будет с фонтанами, расположенными перед гостиницей, после ее модернизации. Как отметили в Astana Group, фонтаны являются частью архитектурного ансамбля «старого центра» и находятся в ведении городских служб. В настоящее время власти мегаполиса завершают благоустройство улицы Кабанбай батыра и улицы Панфилова, которая теперь будет пешеходной.

Как уже рассказывал Forbes.kz Нурлан Смагулов, модернизация гостиницы «Алматы» обойдется в $4 млн. Гостиница «Алматы» привлекла заемные средства в Народном банке для реализации модернизации в размере 1 млрд тенге.

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