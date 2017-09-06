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07:12 (мск), источник: Tengrinews

Россия уступила Казахстану позицию самой благополучной страны в СНГ

Экономический кризис лишил РФ первого места в СНГ по уровню потребления, которое теперь занимает Казахстан, опережая по этому показателю страну-соседа на 16 процентов.

Источник: Tengrinews

Такой промежуточный результат падения доходов населения России зафиксировали в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ, сообщает издание «Независимая газета».

Согласно пояснениям, текущий уровень потребления оценивается в разных странах, во-первых, с учетом официального обменного курса, во-вторых — с учетом паритета покупательной способности национальных валют.

По второму показателю Россия уже потеряла позицию самой благополучной страны, уступив ее Казахстану. Как сообщается, в прошлом году среднестатистический житель Казахстана потратил на личное потребление 13,8 тысяч долларов, а среднестатистический россиянин — только 11,9 тысяч (речь идет об условных долларах, отражающих паритеты покупательной способности российского рубля и казахстанского тенге).

Вместе с тем, если оценивать потребительские расходы по обменному курсу, то лидерство России пока еще сохраняется. Средний россиянин потратил за прошлый год примерно 4,5 тысячи долларов, а житель Казахстана — 4,1 тысячи долларов. Однако, исследователи считают, что в скором времени и этот разрыв Россия потеряет.

Эксперты АЦ советуют: для сравнения успехов переходного периода накопленный экономический рост стран постсоветского пространства нужно рассматривать и от стартового уровня последних лет СССР, и от окончания падения во второй половине 1990-х годов. Так, например, Кыргызстан остается относительно бедной страной, но приближается к своему уровню советского периода. Армения и Узбекистан за 25 лет существенно повысили уровень благосостояния, а Украина и Грузия, стартовавшие в 1990 году с похожего уровня, — нет.

«Весьма показательны и демографические изменения, которые отражают в том числе и ситуацию в экономике. После распада СССР заметнее всего сократилось население Армении (-17 процентов за 1991−2016 годы), а также в соседней Грузии, где падение оказалось еще больше -22,5 процента. Население Белоруссии и РФ сократилось с 1990 года на семь и два процента соответственно. В странах Средней Азии население, напротив, выросло, особенно в Кыргызстане (+39 процентов) и Узбекистане (+55 процентов)», — отмечается в материале издания.

При этом демографические показатели стран ЕАЭС лучше, чем в других сопоставимых странах постсоветского пространства — так, население Украины и Грузии в 2016 году было ниже уровня 2000 года на 18 и 16 процентов соответственно.

Ухудшение экономической ситуации в России в 2015—2016 годах через торговые и финансовые каналы отрицательно сказалось на экономиках Армении, Белоруссии и Кыргызстана. Взаимный торговый оборот товарами между странами ЕАЭС в 2016 году составил 43 миллиарда долларов, что на 5,8 процента меньше, чем в 2015 году, и почти на 30 процентов меньше, чем в 2014 году.

«Девальвация российского рубля конца 2014 года сильно повлияла на устойчивость валют других стран ЕАЭС, особенно белорусского рубля и казахстанского тенге. Примечательно, правда, что российский рубль демонстрировал значительно большие колебания, чем валюты Казахстана, Белоруссии, а также Армении и Кыргызстана», — заключают авторы статьи.

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