В Омске появятся новые светофоры, дорожные знаки и разметка
Работы выполнят до конца сентября.
Работы выполнят до конца сентября.
Новые светофоры и дорожные знаки установят в Омске до 30 сентября. Об этом сообщает
Муниципальное предприятие «Транссигнал» с 21 августа начало устанавливать дорожные знаки по ул. Нефтезаводская, ул. Думская и ул. 7-я Северная. Установлено уже 47 знаков из 66 запланированных. С 22 августа ООО «Элигос» проводит работы по устройству 30 светофоров типа Т.7 вблизи школ города.
Новые светофоры появились на следующих объектах:
Помимо этого, установлены 34 стойки под будущие светофоры, начались работы по нанесению дорожной разметки на улицах Нефтезаводская, Дианова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, 7-я Северная, Интернациональная, Думская и Гагарина.
Дорожную разметку нанесут с помощью размёточной машины горячим пластиком, на пешеходные переходы и