В Омске появятся новые светофоры, дорожные знаки и разметка

Источник: РИА "Новости"

Новые светофоры и дорожные знаки установят в Омске до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальное предприятие «Транссигнал» с 21 августа начало устанавливать дорожные знаки по ул. Нефтезаводская, ул. Думская и ул. 7-я Северная. Установлено уже 47 знаков из 66 запланированных. С 22 августа ООО «Элигос» проводит работы по устройству 30 светофоров типа Т.7 вблизи школ города.

Новые светофоры появились на следующих объектах:

ул. Загородная у дома № 95 по ул. Полевая — в районе средней школы № 111;

микрорайон «Береговой», у дома № 3 по ул. Пролетарская — в районе средней школы № 160;

ул. Дмитриева, дом № 2, корп. 8 — в районе средней школы № 42;

проезды по ул. Дмитриева у домов №№ 4-а, 13, 13/10 — в районе средней школы № 135, гимназии № 140 и средней школы № 151.

Помимо этого, установлены 34 стойки под будущие светофоры, начались работы по нанесению дорожной разметки на улицах Нефтезаводская, Дианова, Богдана Хмельницкого, Масленникова, 7-я Северная, Интернациональная, Думская и Гагарина.