В Омской области в 2018 году отремонтируют 1017 многоквартирных домов

В Омской области на 2018 год запланировано к ремонту 1017 многоквартирных домов. В квитанциях, отправленных по адресам, где будет проводиться капремонт, указаны виды ремонтных работ.

Если собственники не будут согласны с предложением регионального оператора, они имеют право изменить вид работ. Так, вместо запланированной замены лифта собственники могут отремонтировать крышу. Такие решения следует принимать на общем собрании в форме очно-заочного голосования.

Для смены видов работ, а также для принятия решения о проведении капитального ремонта требуется 2/3 голосов собственников. Решения собраний должны быть запротоколированы. Документы надлежит доставить в Фонд капремонта. На все это отводится три месяца.

Образцы протоколов общих собраний о проведении капремонта и смене видов работ омичи могут найти на сайте регионального оператора kapremontomsk.ru в разделе «Собственникам» (вкладка «Образцы документов»).

В случае, если в течение трех месяцев собственники не примут решение, то за них его примет орган местного самоуправления. В таком случае жильцы лишатся права принимать участие в приемке работ после капитального ремонта МКД.

Протокол общего собрания необходимо направить региональному оператору по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24.