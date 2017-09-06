Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Крупнейший иностранный инвестор в госдолг РФ откажется от рубля
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Бом возмущен ответом на санкции США: Россия нанесла хлесткий удар
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
СМИ: 19-летняя дочь Майкла Джексона показала селфи топлесс
Эксперт о нападках Киева на РФ: Развлечение элит
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
Произошло ДТП с участием сына главы Минфина России
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
07:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области в 2018 году отремонтируют 1017 многоквартирных домов

Собственники жилья на общих собраниях должны принять решение по видам работ.

В Омской области на 2018 год запланировано к ремонту 1017 многоквартирных домов. В квитанциях, отправленных по адресам, где будет проводиться капремонт, указаны виды ремонтных работ.

Если собственники не будут согласны с предложением регионального оператора, они имеют право изменить вид работ. Так, вместо запланированной замены лифта собственники могут отремонтировать крышу. Такие решения следует принимать на общем собрании в форме очно-заочного голосования.

Для смены видов работ, а также для принятия решения о проведении капитального ремонта требуется 2/3 голосов собственников. Решения собраний должны быть запротоколированы. Документы надлежит доставить в Фонд капремонта. На все это отводится три месяца.

Образцы протоколов общих собраний о проведении капремонта и смене видов работ омичи могут найти на сайте регионального оператора kapremontomsk.ru в разделе «Собственникам» (вкладка «Образцы документов»).

В случае, если в течение трех месяцев собственники не примут решение, то за них его примет орган местного самоуправления. В таком случае жильцы лишатся права принимать участие в приемке работ после капитального ремонта МКД.

Протокол общего собрания необходимо направить региональному оператору по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24.

Дополнительная информация в отделе жилищного хозяйства по телефону: 39−98−35.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омский «Авангард» одержал уверенную победу в Братиславе — ФОТО
Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США
Абэ рассказал о перспективах заключения мирного договора с РФ
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках среди «сотрудников»
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге
Трамп отменил программу, «приютившую» 750 тыс. детей нелегалов
Спорт
Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет Россиянин, работавший скаутом лондонского «Арсенала», составил шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео) Инцидент произошел в Китае. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь