Рядом с кладбищем на екатеринбургской Сортировке встанет жилой квартал

В квартале Новой Сортировки рядом с Никольским кладбищем в ближайшие годы вырастет жилой комплекс, в котором планируется разместить 4,5 тысячи жильцов. Проект будущего микрорайона размещен на сайте областного Минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Сегодня на месте предполагаемой стройки находится частный сектор. Часть домов уже определена к отселению и сносу постановлениями администрации Екатеринбурга. Судя по проектной документации, вместо них вдоль улицы Уральских Коммунаров встанут многоэтажные дома, а на углу улиц Крупносортировщиков и Софьи Перовской будет построен большой паркинг. Саму же улицу Уральских Коммунаров планируется соединить с улицей Софьи Перовской новой магистралью.