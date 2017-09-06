Рядом с кладбищем на екатеринбургской Сортировке встанет жилой квартал
На месте частных домов.
На месте частных домов.
В квартале Новой Сортировки рядом с Никольским кладбищем в ближайшие годы вырастет жилой комплекс, в котором планируется разместить 4,5 тысячи жильцов. Проект будущего микрорайона размещен на сайте областного Минстроя, сообщает «Уралинформбюро».
Оранжевой штриховкой обозначена территория будущих многоэтажных домов.
Сегодня на месте предполагаемой стройки находится частный сектор. Часть домов уже определена к отселению и сносу постановлениями администрации Екатеринбурга. Судя по проектной документации, вместо них вдоль улицы Уральских Коммунаров встанут многоэтажные дома, а на углу улиц Крупносортировщиков и Софьи Перовской будет построен большой паркинг. Саму же улицу Уральских Коммунаров планируется соединить с улицей Софьи Перовской новой магистралью.
Общая площадь жилого фонда составит 124,7 тысячи квадратных метров. В роли заказчика проекта планировки выступает Управление капитального строительства Екатеринбурга. Публичные слушания по проекту назначены на 18 сентября 2017 года.