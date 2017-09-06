Казахстанские производители стараются сдержать рост цен на свою продукцию — исследование

Источник: Tengrinews

За 8 месяцев текущего года (с января по август) цены на потребительские товары, выпущенные местными производителями, выросли всего на 1,6 процент, сообщается в исследовании Finprom.kz.

Как отмечается, это самые низкие показатели роста цен на протяжении последних пяти лет. За аналогичный период прошлого года цены на потребтовары, произведенные в Казахстане, росли более быстрыми темпами — на 9,4 процента.

На продукцию промежуточного потребления цены в этом году выросли на 6,2 процента, на средства производства — на 5,2 процента.

Наиболее резко в этом году увеличивалась стоимость казахстанской промышленной продукции для покупателей из стран вне СНГ — с начала года по август цены выросли на 5,9 процента.

Для внутренних покупателей стоимость отечественных товаров подросла на 5,6 процента — это слабее темпов удорожания продукции за аналогичный период прошлого года (+16,3 процента).

Наиболее стабильные цены казахстанские производители традиционно предлагают своим покупателям из стран СНГ — с начала года они увеличились всего на 2 процента. Рынок СНГ, а в особенности ЕАЭС, становится одним из основных для сбыта казахстанской продукции — доля продажи товаров в ЕАЭС составляет 11 процентов в общем объеме экспорта РК. Соответственно, более активная торговля в содружестве определяет низкие цены для таких покупателей.

Казахстанским производителям необходимо увеличивать свой рынок сбыта, что они и пытаются делать, сохраняя стабильность цен.