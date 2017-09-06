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07:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в торговых центрах изъяли 6 кг санкционных сыров

УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В ходе рейда по торговым центрам Уфы таможенники изъяли 6 кг санкционных сыров производства Германии и Голландии.

Продукция была уничтожена согласно действующему законодательству. Как пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни Руслан Метелев, проверки были организованы по информации оперативно-розыскного отдела. Поскольку сопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза продуктов в Россию, у продавцов не оказалось, сыры были изъяты из продажи и впоследствии уничтожены принимавшими участие в рейде сотрудниками республиканского управления Россельхознадзора.

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