В Уфе в торговых центрах изъяли 6 кг санкционных сыров

Продукция была уничтожена согласно действующему законодательству. Как пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни Руслан Метелев, проверки были организованы по информации оперативно-розыскного отдела. Поскольку сопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза продуктов в Россию, у продавцов не оказалось, сыры были изъяты из продажи и впоследствии уничтожены принимавшими участие в рейде сотрудниками республиканского управления Россельхознадзора.