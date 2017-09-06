В Уфе в торговых центрах изъяли 6 кг санкционных сыров
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В ходе рейда по торговым центрам Уфы таможенники изъяли 6 кг санкционных сыров производства Германии и Голландии.
УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В ходе рейда по торговым центрам Уфы таможенники изъяли 6 кг санкционных сыров производства Германии и Голландии.
Продукция была уничтожена согласно действующему законодательству. Как пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Башкортостанской таможни Руслан Метелев, проверки были организованы по информации