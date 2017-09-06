Молочный комплекс построят в Хабаровском крае
На третьем Восточном экономическом форуме, который сегодня открылся во Владивостоке, принято решение о строительстве молочных комплексов в Хабаровском и Приморском краях.
На третьем Восточном экономическом форуме, который сегодня открылся во Владивостоке, принято решение о строительстве молочных комплексов в Хабаровском и Приморском краях.
Подписи под соглашениями с главами двух регионов поставили замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и генеральный директор компании «Русагро» Максим Басов.
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