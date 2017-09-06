Молочный комплекс построят в Хабаровском крае

Подписи под соглашениями с главами двух регионов поставили замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и генеральный директор компании «Русагро» Максим Басов.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, на предприятиях будет до 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Работу в комплексах получит тысяча человек, объем инвестиций составит 30 млрд рублей. Других подробностей о проекте пока нет, сообщает портал «Губерния».