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09:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Молочный комплекс построят в Хабаровском крае

На третьем Восточном экономическом форуме, который сегодня открылся во Владивостоке, принято решение о строительстве молочных комплексов в Хабаровском и Приморском краях.

Источник: Reuters

Подписи под соглашениями с главами двух регионов поставили замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и генеральный директор компании «Русагро» Максим Басов.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, на предприятиях будет до 40 тысяч голов крупного рогатого скота. Работу в комплексах получит тысяча человек, объем инвестиций составит 30 млрд рублей. Других подробностей о проекте пока нет, сообщает портал «Губерния».

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